Los grandes bancos en EE. UU. están asustados y se lanzarían al rescate del First Republic Bank

El temor a una recesión y las recientes noticias sobre la quiebra del Silicon Valley Bank, tienen contra las cuerdas a las grandes instituciones financieras de los Estados Unidos, que ahora centran su atención en el First Republic Bank, sobre el cual también soplan vientos de crisis, luego de que un gran número de sus clientes solicitaron el retiro de su dinero de forma masiva y pusiera a esta entidad en un escenario de iliquidez bastante grave.

Debido a esto, grandes bancos como JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., Bank of America Corp. y Wells Fargo & Co. están en conversaciones para depositar miles de millones de dólares de su propio dinero en First Republic, según reveló este jueves el medio financiero The Wall Street Journal, que también asegura que ya se están adelantando las conversaciones para materializar esta ayuda en las próximas horas.

“Los detalles aún se están trabajando y los bancos han discutido el plan con funcionarios y reguladores en Washington, D.C., dijeron las personas. El acuerdo podría ser anunciado tan pronto como hoy”, dice en su artículo el WSJ.

Así mismo, sostiene que “los grandes bancos recibieron un aumento de miles de millones de depósitos de prestamistas de tamaño mediano, incluyendo First Republic, durante la última semana tras la caída de Silicon Valley Bank. El acuerdo podría estructurarse de tal manera que los bancos estén efectivamente devolviendo parte del dinero que han recaudado de los depositantes en pánico de First Republic”.

