Los niños también reciben pensión: el enternecedor mensaje que la Corte hizo en lenguaje infantil para confirmar fallo a favor de huérfanos

Colfondos les negó el derecho

La AFP sustentó que, en vista de la presencia de la tía y el abuelo , quienes serían los cuidadores de los menores, no había cabida para el traslado de la pensión de sobrevivientes.

La explicación que el Alto Tribunal dio a los niños fue expresada por la magistrada, de la siguiente: “el dinero que ahorró su padre para ellos está en una entidad llamada Colfondos y es la encargada de entregarle la plata a su tía y abuelo. Sin embargo, por temas de procedimiento hasta la fecha no ha ocurrido”.

‘Que le entreguen el dinero de su papá al abuelo’

Para la Corte, los derechos de los niños son más importante que otra cosa, en consecuencia, la magistrada le dijo a los menores que la Corte le va a pedir a Colfondos que le entregue el dinero de su papá al abuelo. “Deben saber que ese dinero es exclusivamente para ustedes, por lo que no se pueden gastar en otra cosa que no sea en su bienestar y beneficio”.

La orden para Colfondos y los familiares

De cómo se explica un fallo a los niños

“ Este dinero su papá lo ahorró durante todo el tiempo en el que trabajó, para que a ustedes no les falte nad a. Colfondos es una de las empresas que maneja el dinero que todos los trabajadores que, como su papá, van ahorrando día a día. Esta empresa ya les reconoció su derecho a recibir ese dinero que su padre les dejó, pero para darles el dinero, la empresa quería que su abuelo y su tía le mostraran un documento donde un juez los autorizara a recibirlo”.

“Para su abuelo y su tía ese documento no era necesario porque no salía en la ley. Por eso, quisieron que esta Corte le pidiera a la empresa que no les pidieran ese documento. Lo que esta Corte decidió, como juez de su caso, es que los derechos de los niños y las niñas, como ustedes, son más importantes que cualquier otra cosa. Por eso, la Corte le va a pedir a la empresa que tiene el dinero de su papá, que se lo dé a su abuelo, para que él pueda darles a ustedes todo lo que necesitan para vivir contentos y en bienestar”.