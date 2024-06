Ampliación del cupo de deuda de Colombia, aprobado en primer debate en el Congreso de la República

La situación de ingresos de la Nación, con una caída del recaudo tributario, no da el margen de caja que se necesita para cumplir las obligaciones crediticias. Es decir, de no aprobarse el proyecto, el país podría entrar en default (riesgo de impago).

Congreso no avaló la petición de archivo del proyecto de ley para ampliar cupo de endeudamiento de Colombia

Sí, pero respetando la regla fiscal

Hay que señalar que durante el debate, el parlamentario Cristian Garcés, del Centro Democrático, presentó una proposición para reducir el monto del cupo de endeudamiento, para dejarlo solo en 13,5 mil millones de dólares. No obstante, la idea fue dejada como constancia.

Fuerte recorte presupuestal

De igual manera, enfatizó en lo que no se puede afectar en el componente de funcionamiento y es el sistema general de participaciones, es decir, la plata que va a las regiones.

Con anterioridad, desde la Casa de Nariño también se había anunciado que no habrá afectación a los programas claves de la propuesta de gobierno del presidente Gustavo Petro.

Fue aprobado el último día

Hay que señalar que el proyecto de ley de ampliación del cupo de endeudamiento de la Nación, solo tiene tres artículos. Wadith Manzur, del partido Conservador, fue el encargado de defender la iniciativa, pero, sin embargo, no perdió oportunidad para hablar de responsables políticos, y en este caso, le endilgó la culpa al ex director de la Dian, quien, según dijo, en el mismo recinto del Congreso había hablado de cuentas tributarias que no se dieron y que ahora ponen en aprietos la financiación del Estado.