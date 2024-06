Congreso no avaló la petición de archivo del proyecto de ley para ampliar cupo de endeudamiento de Colombia

Ampliar la deuda en 17,6 mil millones de dólares es la petición del Gobierno porque, según la sustentación del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, hay que hacer pagos de deudas pasadas y las cuentas públicas no dan.

En nombre de la oposición que el partido Centro Democrático le hace al Gobierno , el parlamentario hizo la sustentación, basado en el riesgo de sobrepasar la regla fiscal, en medio de un país que tiene mermado el ingreso tributario, mientras el gasto venía aumentando y la ejecución de los recursos no se ve con el dinamismo que se necesita.

No obstante, la petición de archivo del proyecto de ley fue votada negativamente y los congresistas pasaron a estudiar y debatir la iniciativa mayoritaria presentada por el gobierno. La mayoría de voces, inclusive, las que no apoyan al gobierno de Gustavo Petro, sustentaron que sería peor no aprobar la ampliación del cupo de endeudamiento, pues el país podría entrar en default (incumplimiento en el pago de sus obligaciones con acreedores).