Megaproyecto solar Andes para generar 385 megavatios, entre luces y sombras

Los proyectos de energías renovables no convencionales se han convertido en el símbolo de la transición energética. De la complementariedad de la matriz de energía, que en Colombia es muy fuerte en materia hídrica, con soporte térmico, se busca pasar a un respaldo eólico y solar. Sin embargo, estos planes no avanzan por problemas en tres grupos de proyectos: l os de La Guajira, que tienen enormes retrasos por conflictos sociales y de licencias ambientales, los cuales ponen en riesgo su entrada en operación y sus esquemas de financiamiento. Incluso, proyectos que entraron a la subasta hoy tienen que cumplir sus compromisos comprando energía en la bolsa a precios altos para venderla mucho más barata.

Un segundo grupo, en regiones diferentes, que tampoco ha logrado superar las barreras sociales y ambientales, y un tercero que ha visto, literalmente, la luz , pero se encuentra con etapas complejas en materia regulatoria. Ese es el caso del megaproyecto Andes, de 385 megavatios, que cubrirá –con una inversión de 200 millones de dólares– unas 800 hectáreas, para convertirse en un parque solar en Santander, región de tradición petrolera Su energía no ha entrado a subasta.

En julio de este año, el proyecto obtuvo su licencia ambiental, con una gran ventaja: no tuvo que hacer consultas previas porque no se reconocieron comunidades en la zona. A pesar de esto, el proceso duró 18 meses y el proyecto debe entrar en operación en diciembre de 2024. Sin embargo, los cálculos no cuadran. La construcción puede durar entre 12 y 18 meses y, además, falta el licenciamiento ambiental de las líneas de transmisión, que puede durar cerca de seis meses más.