Ministerio de Hacienda le responde a gobernadores por medidas adoptadas en el marco de la emergencia económica

Por medio de un comunicado oficial se entregó la base argumental de las medidas.

Manuel Santiago Sánchez González

16 de enero de 2026, 12:20 a. m.
El Gobierno Nacional defendió la medida de las medidas tomadas.
En la tarde del 15 de enero de 2026, el Gobierno Nacional emitió una comunicación oficial en la cual le respondió a los gobernadores del país que emitieron diversos procesos contra las medidas de la emergencia económica.

“El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en conjunto con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales informan a la comunidad en general que las medidas adoptadas por el gobierno nacional en el marco de la Emergencia Económica tienen por objeto obtener recursos extraordinarios, temporales y proporcionales para afrontar los impactos asociados a la emergencia sin poner en riesgo la sostenibilidad financiera de las entidades territoriales, ni la prestación de servicios esenciales”, señala MinHacienda.

Aclaraciones por parte de MinHacienda

  • El Decreto legislativo 1474 de 2025 respeta el recaudo y administración, por parte de los Departamentos garantizando la sostenibilidad de sus finanzas y compromisos presupuestales, bajo los principios de colaboración armónica entre las entidades territoriales y el Gobierno Nacional.
  • Las rentas mantienen las destinaciones específicas a los sectores esenciales de salud, educación y deporte.
  • Según estudio del Banco Mundial (Impuestos sanitarios en Colombia, septiembre 2025), un incremento del nivel previsto en el Decreto legislativo 1474 del 2025 no afecta las rentas de los departamentos.

Noticia en desarrollo....

