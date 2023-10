Ministro de Minas, Andrés Camacho, confirma que están en conversación con Canacol Energy, tras suspensión de contrato de gas con EPM

Se va una infraestructura importante

En ese contexto, el ministro de Minas dijo que están revisando las consecuencias que puede tener para el país esa ruptura. Por lo pronto, lo que puede asegurar es que no se ve comprometido el suministro gasífero para el país, no obstante, aceptó que el contrato suspendido sí representa una infraestructura importante que “hubiera podido ayudar mucho” en las metas que tiene Colombia con el gas” , sostuvo Camacho.

Ilustración gas. (Stefan Sauer/dpa via AP) | Foto: AP

EPM reaccionó

Sobre el Fenómeno del Niño

Camacho se refirió también a la manera en la que están diseñando las estrategias para enfrentar el fenómeno de El Niño. Al respecto, mencionó la campaña recientemente lanzada, denominada ‘El Fenómeno de El Niño no es un juego?, con la cual, no solo se abordan riesgos de abastecimiento de agua, sino de incendios forestales por sequía, problemas de soberanía alimentaria. En ese contexto, el llamado que hizo desde el Ministerio de Minas, es a hacer uso eficiente de la energía y las entidades del gobierno empezarán. También se buscarían alianzas con la industria en el mismo sentido.