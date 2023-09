Peñalosa respalda idea de transporte público gratis de Petro y hasta propone cobrar por usar carros particulares

El hacinamiento, la poca frecuencia de los buses, la inseguridad y la incomodidad son el pan de cada día de quienes se transportan en TransMilenio. Además, el panorama no es nada alentador para las finanzas de esa empresa, que día a día pierde dinero con la evasión del pasaje.

Ojo: esto es lo que usted debería hacer si no puede entrar por los torniquetes anticolados de los buses de TransMilenio

“El transporte es un consumo inelástico y no se presta para abusos: se consume lo que se necesita y no más. No porque sea gratis, la gente va a pasear todo el día en bus o metro”, comentó.