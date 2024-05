Petro no llegará más lejos del 2026: el demoledor pronóstico de Bloomberg tras escándalos y baja ejecución

El Gobierno Petro ha dejado más polémicas que aciertos en los más de dos años que lleva en el poder. Algunos de los más recientes indicadores demuestran que la gestión y ejecución de los proyectos que se presentaron en campaña no ha sido la esperada, por lo que muchas de las iniciativas que impulsarían “el cambio” aún no se ven en el país.

Los numerosos casos de corrupción revelados por distintos medios de comunicación han sido un gran obstáculo para el jefe de Estado, que ha tenido que apagar los incendios y que ha dejado de lado algunos proyectos importantes, que en más de dos años aún no se han podido materializar. Un ejemplo de ello fue la promesa de que llegara agua a La Guajira, que terminó convertida en un escándalo de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La imagen que tiene el mandatario en el exterior tampoco es la mejor. Son varios los medios económicos que han lanzado críticas respecto a la gestión de Petro y sus ministros. Uno de los más reconocidos es The Economist, que a inicios de este año se refirió a los escándalos de corrupción en los que está envuelto el hijo del mandatario, Nicolás Petro, además de la afectación en la favorabilidad del Gobierno frente a la opinión pública.

En el artículo, titulado ‘Colombia’s President Looks More Lame Duck Than Revolutionary’, que en su traducción en español significa ‘El presidente de Colombia parece más inútil que revolucionario’, la publicación retrata lo que han sido los primeros dos años del mandatario en el poder. Aseguran que con las últimas declaraciones, se puede llegar a pensar que Colombia está a punto de hacer una revolución.