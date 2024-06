¿Qué implica para Colombia dejar de exportar carbón a Israel?: Analdex alerta sobre la “turbulencia” que esto podría generar

Hace unas semanas, el Ministerio de Relaciones Exteriores oficializó la ruptura de las relaciones entre Colombia e Israel, enfatizando que esta medida no está dirigida “contra el pueblo israelí ni contra las comunidades judías, ya que nos unen lazos históricos y de amistad que persistirán”.

“El proyecto de decreto por el cual se establece una prohibición a las exportaciones de carbón a Israel, es violatorio de la Constitución Política y el Plan Nacional de Desarrollo, por lo cual estaría cruzando estas líneas rojas. Debido a los argumentos expuestos y en concordancia con las consideraciones del proyecto de ley que propone la prohibición de exportaciones a Israel, se concluye que dicha medida no se ajusta al mandato constitucional ni se fundamenta en una razón de política comercial”, indicó Javier Díaz Molina, presidente de Analdex.

El dirigente gremial añadió que “en cambio, se basa en una medida de carácter moral que no está contemplada en la legislación colombiana para asuntos de aduanas y comercio exterior. El proyecto no se ajusta a lo previsto en la norma y, además, dicha disposición solo aplicaría en el caso de las importaciones más no se encuentra prevista para el campo de las exportaciones. Igualmente, esto es violatorio del TLC que se tiene suscrito entre ambos países, el cual cumple cuatro años de su entrada en vigencia, el próximo 11 de agosto”.