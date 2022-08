¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de comprar dólares?

Los recientes movimientos del dólar y su escalada hasta los 4.600 pesos hace algunas semanas; han puesto a esta moneda extranjera en la mira de muchos inversionistas y expertos, quienes, por un lado, tratan de entender las razones de su volatilidad y, por el otro, aprovechan para buscar rentabilidad en el mercado de divisas.

Una repuntada de más de 900 pesos en menos de un mes (entre el 7 de mayo y el 7 de junio), de seguro, puede sonar muy atractivo para muchos; no obstante, según los expertos, este tipo de comportamientos son inusuales. Así mismo, no se debe olvidar el precepto que dice que no hay ganancias fáciles y seguras en el mundo de las finanzas.

De acuerdo con los conocedores del mercado de finanzas, lo primero que se debe tener claro es la finalidad de comprar dólares y dejar claro si lo que se busca es rentabilidad, ahorro, aprovechar la especulación de mercados o simplemente tener algunos de estos billetes, aprovechando los tiempos en los que su precio baja.

Para Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de Casa de Bolsa SCB, antes de comprar o vender dólares, las personas deben tener claras algunas preguntas como ¿cuál es el objetivo de la inversión?, ¿qué horizonte está buscando?, ¿está dispuesto a asumir pérdidas? y, una de las más importantes: ¿qué porcentaje del patrimonio representan los dólares?

“Lo primero en todo esto es que se debe tener claro el objetivo de inversión y el perfil de riesgo. Aquí vale la pena destacar que un portafolio de inversión ideal suele tener una exposición en activos denominados en moneda extranjera y allí puede llegar a invertir la gente sin arriesgarse tanto”, explicó.

Este experto indicó que cuando se tiene claro el objetivo que se le quiere dar a los dólares, es más fácil dar respuesta a la pregunta de si es mejor comprar o vender, para de esta forma no caer en el mercado especulativo, que si bien no está mal, constituye un riesgo para los recursos de quienes inviertan allí, sin tener claro cómo funciona.

Por otra parte, para Andrés Moreno, experto y analista bursátil, la compra de dólares puede ser vista con buenos ojos cuando se piensa a largo plazo, ya sea como una forma de ahorro para valorizar su patrimonio o para gastarlos en caso de un viaje al exterior, teniendo en cuenta que el dólar es una moneda fuerte y da mucha seguridad a futuro.

“La especulación de divisas no es tan sencilla, fue fácil ver hace poco cómo se subió la divisa 900 pesos, pero esto no pasa siempre y seguramente, si empiezan a darse las cosas favorables para Colombia y para los países emergentes, es posible que el dólar baje”, dijo este analista.

Según Moreno, “cuando sube así repentinamente por asuntos internacionales o por un tema coyuntural, vale la pena venderlos, teniendo en cuenta que se arriesga a que siga subiendo, y si es así, pues perdió. Pero, en general, cuando están así arriba, lo mejor es vender, si el objetivo es sacarle provecho a la variación de la divisa”.

Ahora bien, las personas que estén interesadas en ingresar y conocer más de este mercado tienen tres opciones: la primera es ir a las casas de cambio y comprarlos o venderlos directamente allí, para esto solo basta con verificar si están registradas ante las autoridades competentes, en este caso la SuperFinanciera, y luego de eso buscar las que tengan los mejores precios.

La segunda opción es hacerlo por medio de una agencia de corredores de bolsa, donde inicialmente miden el perfil de riesgo de los interesados y establecen un portafolio de servicios para cada caso. Por último, también se puede acudir al Banco de la República, que ofrece la opción de compra y venta de dólares americanos de forma directa, mediante subastas u otros sistemas que realicen operaciones interbancarias de divisas.