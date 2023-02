Reforma a la salud: en encuesta de la Andi, esto es lo que dijeron los colombianos de cara al proyecto de ley del presidente Petro

El 32 % dice estar de acuerdo con que se eliminen las EPS; el 63 %, que no. Sobre la salud en manos del sistema público, el 30 % si le gustaría y al 67 %, no. Gremio de empresarios hizo una encuesta de un tamaño de las presidenciales. ¿Quieren los colombianos que cambie el sistema de salud? Esto dijeron los ciudadanos.

A oídos del gobierno debe llegar lo que están diciendo a gritos los colombianos con el sistema de salud, que está ad portas de una reforma.

La salud, el tema que preocupa a los colombianos, debido a la proximidad de la reforma que llevará al gobierno de Gustavo Petro al Congreso de la República. En ese contexto, el gremio de empresarios, Andi, se dio a la tarea de realizar una encuesta para medir el tema entre los colombianos.

Uno de los temas cruciales para el gobierno es el de si las EPS deben seguir o no y, para resolver este tópico, tendrá que tenerse en cuenta los resultados hallados, entre los cuales se destaca que el 32 % dijeron que apoyarían la eliminación de las entidades prestadoras de salud. Un 63 % opinó lo contrario (que no se eliminen). Y un 5 % señaló que no sabía.

Público o no

Otro punto clave que está en el debate es si el sistema debe o no debe convertirse en público. Al respecto, el 30 % se mostró de acuerdo en que si sea público, mientras que el 67 % opinó que no. El 3 % prefirió señalar que no sabía.

Ciudadanos, molestos con las citas

Una de las dificultades que más señalaron los encuestados fue el problema de las citas, y no por la demora sino por la demora en acceder a ellas.

Hay que señalar que la encuesta fue aplicada entre el 23 y el 30 de enero de 2023, lapso en el cual, muchos ciudadanos respondieron 21 preguntas que buscaron identificar todo lo que puede volverse insumo para que el proyecto de ley llegue al Legislativo con lo que debe tener. Algunas preguntas se circunscribieron a lo sucedido en los últimos dos años, lo que incluye parte de lo sucedido en la pandemia de covid-19.

Dónde no se sienten bien atendidos, dónde no están cubiertos, qué piensan las personas del sector salud para salir del escenario de especulación. La firma encuestadora fue Invamer (realizó 2,704 encuestas) y estos son algunos de los resultados de la investigación, que ya se presenta como una de las más grandes del país y quedará institucionalizada para aplicarse cada año.

1. El 46 % de las personas son del régimen contributivo. En la costa, mas del 70 % hace parte del subsidiado.

2. Entre los contributivos, el 68 % cotizante, el 32 % beneficiario.

3. La EPS tiene el 20 %, sigue Sura con el 9 %, Salud Total con el mismo porcentaje, y Sanitas con el 6 %.

4. La percepción que tienen los colombianos de los servicios de salud. 34 % respondió 4 y 5.

5. El 83 % dice que es una fortaleza que el Estado pague la salud. El 14 % cree que es una debilidad. 49 % dijo que el problema más grande es la asignación de citas.

Datos de la aplicación de la encuesta: 104 municipios, 21 capitales, el 20 % de la población fue rural. 80 personas hicieron 2704 encuestas presenciales, de manera que el margen de error también está entre los más bajos: de 1,88 %.

Cómo es la accesibilidad

Sobre este punto, que es uno de los que tiene que ver con circunstancias que pueden poner en riesgo a gente, el 73 % dijo sí, el 27 % dijo no tiene facilidades.

Mauricio Orozco, gerente de Invamer, y Bruce Mac Master, presidente de la Andi. - Foto: Carlos Rodríguez

Noticia en desarrollo...