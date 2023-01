Aunque la ministra dice en diferentes escenarios que la iniciativa se ha socializado con todos los sectores, lo cierto es que el articulado no está completo y lo tiene el presidente Gustavo Petro, según contó la propia funcionaria.

Reforma a la salud no está lista: revelan las confesiones de la ministra Carolina Corcho

Uno de los temas que más preocupa a los colombianos y tiene divididos a los sectores políticos es el de la reforma a la salud que llegará este año al Congreso de la República, aunque todavía no hay una fecha exacta.

De hecho varios partidos han anunciado que no apoyarán una reforma que haga daño al sistema de salud, pero realmente están hablando de supuestos porque el articulado aún no se conoce y, según, la ministra Carolina Corcho, no hay certeza de cuándo se conocerá el texto completo.

El asunto de fondo es que la ministra Corcho ha dicho en diferentes escenarios que la reforma a la salud ha sido socializada suficientemente con diversos sectores, incluso, recientemente en el Congreso dijo que “no hay reforma en la historia republicana de Colombia que se haya discutido más que la de la salud, sin haber sido radicada en el Congreso de la República, que será el escenario democrático de concertación, de debate público y donde habrá la oportunidad de abrir nuevamente audiencias públicas en los escenarios de decisión”.

Esas declaraciones generaron indignación porque nadie sabe ante quién ha socializado la reforma a la salud.

“Hemos hecho el máximo esfuerzo, aun sin ser radicada, de discutir lo más ampliamente posible esta reforma a través de diversas audiencias públicas convocadas por el Congreso de la República, con una participación multitudinaria de todos los actores del sistema de salud en diversas regiones”.

Sin embargo, SEMANA conoció un audio donde la ministra Corcho reconoce que el texto de la reforma a la salud no está listo por lo que no se entiende, entonces, qué es lo que ha socializado la titular de la cartera de salud.

“Hay una sensibilidad muy grande, no hay un debate leal y por eso esperaremos a que esté completo el articulado para socializar. Cuando esté completo se dará a conocer, tengan la confianza de que eso se está haciendo con responsabilidad”, dijo la ministra este martes en un evento que tuvo y reveló que, como se decía en los tiempos del gobierno de Juan Manuel Santos, ‘la tal reforma no existe’ todavía.

Ministra de Salud, Carolina Corcho Mejía - Foto: Ministerio de Salud y Protección Social

En su intervención Corcho dijo que el Gobierno Petro no ha publicado fragmentos del articulado por “confianza pública, es decir estamos terminando con (ministerio de) Hacienda y el DNP el tema económico y de planeación. Por eso no se ha hecho la presentación para no generar incertidumbre”.

Llama la atención que la ministra hable de no generar incertidumbre cuando realmente es lo que hay en el país en este momento por cuenta del desconocimiento que hay frente a la reforma a la salud.

Además, dijo que no se tiene certeza de la radicación porque se le dará prioridad al Plan Nacional de Desarrollo. “Esto tiene que hacerse bien, el contenido de la reforma será entregado más adelante. Hay equipos muy fuertes trabajando en este sentido. Ya queda en manos del presidente Gustavo Petro la decisión sobre si se hace la publicación del articulado antes de la radicación o si se radica primero y después se da a conocer”.

Lo que llama la atención es que se desconoce a qué ha hecho referencia la ministra cuando dice que la iniciativa es la más socializada porque los sectores desconocen el contenido de la misma. Aunque la ministra Corcho quiso dar tranquilidad en la reunión donde estuvo en la mañana de este martes, logró el efecto contrario porque quedaron más dudas que certezas sobre esa iniciativa.

“El Gobierno no puede sacar un borrador cada ocho días para mostrar los cambios. Los fundamentos de la reforma son los que hemos conversado con diferentes sectores pero la última versión aún no está. Tengan la plena seguridad de que estarán enterados sobre este tema. El Gobierno presentará su propuesta al Congreso, al país y ustedes decidirán”.

Los carteles han aparecido en Cali. - Foto: Tomado de la cuenta de Twitter de Daniel Briceño

Así las cosas en los próximos días se conocerá la fecha exacta de radicación de la reforma a la salud que, según la ministra, está en el escritorio del presidente Petro quien tendría la última palabra sobre la misma.

Mientras todo esto ocurre y como pocas veces pasa, los expresidentes Andrés Pastrana; César Gaviria; Juan Manuel Santos e Iván Duque han expresado reparos a la iniciativa del Gobierno Petro.