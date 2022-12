Reforma agraria: Gobierno inició el proceso de compra de tierras en el Caribe y Magdalena Medio

La ministra de Agricultura, Cecilia López, anunció la decisión del Gobierno para comprar las tierras que han sido ofertadas por la Federación Nacional de Ganaderos, Fedegán, en la región Caribe y en el Magdalena Medio, zonas en las que se concentrará la operación del catastro multipropósito.

Petro en el congreso de Fedegán. - Foto: Presidencia

“Hemos recibido ofertas de Fedegán por 242.000 hectáreas en diferentes regiones, pero las compras de limitarán a aquellas que están en el mapa de tierra productiva, que está subutilizada y donde los campesinos van a generar una dinámica y social muy importante con los proyectos productivos que vamos a diseñar. El presidente Gustavo Petro ha sido muy claro: la reforma agraria es una prioridad”, explicó la ministra.

Con respecto al dinero para comprar estos predios, López Montaño sostuvo que junto con el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, hay un compromiso para buscar el mecanismo de financiación más idóneo para destinar los recursos.

“La tierra tiene que ser valorada por su capacidad productiva, que no sea inundable, que no exista sombra sobre su origen y propiedad. Además, tendremos en cuenta que las compras se harán dentro de la frontera agrícola actual, no en la altillanura”, recalcó la ministra.

El Ministerio de Agricultura recibió una oferta oficial por parte de los ganaderos de 20.000 hectáreas, las cuales entrarán, según las autoridades, en una revisión con lupa sobre la productividad de las tierras.

La jefe de la cartera de agricultura, al término del encuentro que se llevó a cabo en la Presidencia de la República, destacó los avances que ha tenido la iniciativa y los acuerdos que se han logrado con los ganaderos.

“Nos fue excelente, arrancamos definitivamente ya con todas las decisiones para comprar las tierras, ya tenemos tierras que estamos analizando y el Gobierno ha decidido comprar tierras, las tierras de Fedegán en la región Caribe y en el Magdalena Medio, ahí vamos a concentrar toda la operación del catastro multipropósito”, sostuvo la ministra.

Y agregó: “Debemos concentrarnos en detectar las tierras que no están siendo productivas de los campesinos con las tierras para que se puedan producir y así generar una dinámica económica y una dinámica social muy importante”.

Cecilia López Montaño, durante la presentación oficial de la Agencia Nacional de Tierras. - Foto: Ministerio de Agricultura

“Está pendiente la tarea de la financiación, con una compra que debe ser absolutamente transparente, cerramos el año ya con todo el aparato listo del proceso, nos faltan algunos detalles como financiar el catastro que debe ir enfocado en el Caribe, pero eso tiene un examen muy cuidadoso y es en la frontera agrícola actual donde esta la tierra que debemos redistribuir”, anotó Cecilia López.

Catastro multipropósito

La función original del catastro, la de identificar las áreas de los predios para poner un impuesto, viene de los años 40. En el país empezó a darse un ‘morderse la cola’, pues si los municipios necesitaban actualizar el valor de los predios para recibir más ingresos tributarios (por predial), hacer la tarea resultaba una misión imposible, por lo altamente costoso.

Esa situación fue llevando a los territorios a quedarse atrás y hasta causar injusticias, pues, unos predios, principalmente rurales, pagan muy poco, precisamente por la falta de actualización, mientras los entes territoriales no tienen de dónde obtener los recursos necesarios (propios) para su desarrollo. Y la injusticia reina entre los contribuyentes, pues, como sucede muchas veces con otros impuestos, siempre les caen a los mismos, a falta de no tener posibilidad de cobrarles a todos.

Tanto así que, en el país, solo 17 millones de hectáreas pagan el impuesto con actualización (Colombia tiene 114 millones de hectáreas y el catastro multipropósito ha revisado 44 millones que incluyen de todo, además de área construida).

Con el catastro multipropósito, cada gobierno se ha puesto una meta. La de expresidente, Iván Duque, fue de 60 % al finalizar el año, la cual va en cerca de 40 % según la información más reciente suministrada oficialmente, y muchos creen que el avance no se completará.