Reforma tributaria completa 35 demandas ante la Corte Constitucional, unos piden tumbar artículos y otros quieren borrarla completa

Desde el primer día, luego de oficializar la firma presidencial a la reforma tributaria 2022, que va por un monto de 20 billones de pesos, a partir de la introducción de nuevos impuestos y modificaciones a otros existentes, la Corte Constitucional empezó a recibir demandas a la ley.

Era el 13 de diciembre de 2022 cuando el listado de acciones jurídicas, con pretensiones a veces de tumbar un artículo o de borrar toda la ley, lo inició un demandante que figura con el nombre de Enán Enrique Arrieta Burgos, quien pide la eliminación del artículo 95 del compendio de normas legislativas, el cual está relacionado con un tema que toca a la educación. Allí se establece que las universidades tendrían que asumir intereses de los créditos del Icetex que los estudiantes solicitaron para acceder a la formación superior.

Desde entonces, no han parado las demandas y ahora suman 35. La más reciente de ellas radicada el 18 de abril, según los registros de la Corte, y se va contra buena parte del bloque de medidas relacionadas con el impuesto al patrimonio, el cual no existió en 2022, pero fue retomado en la primera reforma tributaria del gobierno del presidente Gustavo Petro, y recae sobre riquezas superiores a los tres mil millones de pesos.

Hay que destacar que las demandas a la reforma tributaria versan sobre los puntos que fueron más controversiales durante los debates previos a la aprobación de la ley.

De esa manera, según explicaciones de Miguel Fandiño, de la firma PwC Colombia, hay acciones jurídicas contra los impuestos saludables; contra el tributo que establece un pago por el plástico de un solo uso; contra la sobretasa que aplica a la industria extractiva. Esto último, previendo que el impuesto de renta de las personas jurídicas (empresas), ya tiene una tasa de tributación del 35 %, según lo había aprobado el gobierno anterior.

Demanda a la totalidad de la reforma

El magistrado José Fernando Reyes será el encargado de llevar la demanda a la totalidad de la reforma tributaria, la cual fue interpuesta por Humberto Longas Londoño. Esta acción jurídica, que pretende que se tumbe toda la ley, fue radicada el 30 de enero de este año. Posteriormente, el Alto Tribunal emitió un auto rechazando la acción, pero el demandante apeló y, recientemente, interpuso una súplica para que su pretensión sea incluida en la lista de reparto para resolver la demanda.

Ojo con el tema de regalías

Una de las demandas que podría tener posibilidad de evolucionar rápidamente en la Corte Constitucional es la que se refiere a las regalías.

En el parágrafo 1 del artículo 19 de la ley de reforma tributaria se estableció que “La contraprestación económica de que tratan los artículos 360 y 361 de la Constitución Política no será deducible del impuesto sobre la renta, ni podrá tratarse como costo ni gasto de la respectiva empresa indistintamente de la denominación del pago y del tratamiento contable o financiero que el contribuyente realice, e independientemente de la forma de pago de la misma, ya sea en dinero o en especie. Para efectos del impuesto sobre la renta el monto no deducible correspondiente a las regalías, pagadas en especie, será el costo total de producción de los recursos naturales no renovables”.

Además de conceptos académicos, con el emitido por la Universidad Javeriana, este artículo motivó un pronunciamiento de la procuradora general, Margarita Cabello, en el que dice que la medida sería inconstitucional y que no sería legítimo que se tratara de impedir que las empresas del sector extractivo puedan hacer la deducción correspondiente del impuesto de renta, puesto que se trataría de un gasto propio de la actividad.