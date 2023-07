Según la norma, ¿el almuerzo cuenta como horario laboral? Esta es la verdad

El objetivo del promotor de la ley era que Colombia no se quedara atrás de otros países de América Latina que se han sumado a la iniciativa y han ido mermando el tiempo de labores de sus empleados durante la semana. En México, por ejemplo, están explorando la posibilidad de bajar las horas de 48 a 40 a la semana. Mientras tanto, Chile pasó de 45 a 40.

En ese sentido, existen dudas respecto a si la norma dicta que la hora del almuerzo cuenta como horario laboral. El Departamento de la Función Pública dice que “si bien la hora del almuerzo no se constituye como parte de la jornada laboral, el empleado puede acordar de manera conciliatoria con su entidad un espacio para disfrutar del almuerzo sin que, por este hecho, se afecte la jornada máxima laboral de 44 horas semanales”.

Lo que llama la atención del mencionado informe es que se evidencia que aquellos países con jornadas laborales más extensas no lideran la lista de los más productivos y Colombia es el mejor ejemplo de ello. A pesar de tener (junto con México) una jornada laboral semanal de 48 horas, es el país más improductivo en términos laborales.

Sin embargo, surge una pregunta: ¿existe o no un cambio en el valor de la hora ordinaria de trabajo?

No obstante, esta última postura significaría que en la actualidad el número de horas trabajadas por mes no correspondería a las 240 que hasta la fecha se han considerado (30 días al mes por ocho horas diarias), situación que hasta ahora nunca ha sido discutida ni avalada por ninguna autoridad judicial o administrativa, lo que podría dar lugar a posibles reclamaciones que no han sido objeto de controversia.