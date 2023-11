Tasa de interés no bajará tan rápido en 2024: esta sería la razón clave, según el Banco de la República

¿Tasas del Banco de la República podrían bajar en 2024?

Cómo se moverá la economía en 2024: informe de Corficolombiana da algunas luces

“Colombia logró tener uno de los mejores repuntes en actividad económica pospandemia de América Latina y del universo de países emergentes. No obstante, la evidente desaceleración de varios sectores relevantes, como la industria, el comercio y la construcción, no solo reclama acciones de política, sino que además no puede excusarse meramente en efectos base. La economía colombiana entró en 2023 en una fase de ajuste”, dice la entidad en su reporte.