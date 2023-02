“Todo está más costoso”: Maleja Restrepo alza la voz por los colombianos y se queja de los altos precios

“Cada vez todo está más caro y la plata rinde menos”, es el sentir de millones de colombianos en todo el país, pues los productos de la canasta básica siguen aumentando de precio cada día, y el dinero ya alcanza para menos artículos a diario.

En ese sentido, la reconocida presentadora Maleja Restrepo, esposa del motocrossista Tatán Mejía, compartió en su cuenta de TikTok un video en el que manifestó su preocupación con el alza en los precios, pues afirmó que no importa en dónde sea que se compre, todo es cada vez más caro.

La caleña indicó inicialmente: “Paso por acá con la necesidad de que me confirmen una información, un sentimiento, necesito saber si es un sentimiento mutuo o si es un sentimiento que estoy teniendo solamente yo, porque me estoy volviendo cada vez más grande, cada vez más señora, pero cada vez que me voy al mercado ¡todo está más costoso!”.

“Sea el mercado que sea, sea el mercado del pueblo, sea el del centro comercial, semana tras semana sube el costo de todo... ¡De todo! Me confirman esto, por favor o ¿estoy loca?” expresó con gran preocupación la también influenciadora.

Y es que lo que asegura la presentadora tiene sentido, pues así lo afirman centenares de colombianos y residentes en el país, que a diario compran productos como leche, pan, arroz, huevo, aceite, papa, plátano, cebollas, tomates, carnes, entre otros, en todas las tiendas, plazas de mercado y supermercados de Colombia, no es en una región o ciudad específica.

Carrito de compras en un supermercado y pesos colombianos, en mano. - Foto: Getty Images

Entre tanto, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló el sábado, 4 de febrero, que la inflación anual en Colombia en enero de 2023 fue del 13,25 %, superior a la registrada en diciembre de 2022, cuando llegó al 13,12 %.

Esto la convierte en la más alta en lo que va del siglo, y lo que más preocupa es que casi duplica al registro de enero de 2022, cuando la misma entidad reportó que estuvo en 6,94 %. El comportamiento anual se explicó principalmente por la variación anual de los sectores Alimentos y bebidas no alcohólicas y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Mercar es cada vez más costoso: getty - Foto: Getty Images/iStockphoto

Además, alimentos y bebidas no alcohólicas es la industria que sigue aportando más al incremento en el costo de vida, con 4,69 puntos porcentuales, seguido por el alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles con 2,24, lo cual según la directora de la entidad, Piedad Urdinola, se debe al ajuste en algunos precios con la llegada del nuevo año.

En cuanto a esto, Michael Smith Ortegón Salazar, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de Uninpahu, expresó a SEMANA que los mercados “deben propender por aumentar su productividad, para que los precios no se vean afectados, y el costo de eficiencia pueda estabilizarse; las empresas deben automatizar sus procesos y hacer mayor inversión en capital tecnológico e infraestructura para lograr producir mucho más”.

Los precios del mercado están por las nubes - Foto: inimage - Foto: Ingimage

Esto, según el experto, contrarrestará la subida de precios “sin que los costos de eficiencia se transfieran a los precios. Especialmente, los sectores e industrias relacionadas con la producción de alimentos y bebidas no alcohólicas y los restaurantes deben propender por producir mucho más para que la demanda agregada se satisfaga sin presionar los precios, ya que estos productos son los que más alza han presentado a lo largo del año. El Gobierno debe, con urgencia, aumentar la inversión en estos sectores e industrias”.

Asimismo, hace un llamado “urgente a los inversores pequeños y grandes para que muevan su capital tanto monetario como tecnológico al sector agrícola y de alimentos y bebidas; debemos hacer que los precios sean más competitivos y bajen, invertir en este sector es el camino para resolver los problemas de largo plazo. La productividad debe empezar por aumentarse en este sector, que es el que más impacta el costo de vida de los hogares”.

Andrés Langebaek, director ejecutivo de estudios económicos del Grupo Bolívar, y Daniel Velandia, director ejecutivo de Research y economista jefe de Credicorp Capital, tienen uno de los pronósticos más ácidos para la inflación de enero: proyectan que puede llegar a 2,1 % mensual, que es una de las estimaciones más altas entre los analistas financieros. Ese cálculo llevaría la inflación anualizada al 13,6 %.

El precio de productos como la cebolla cabezona y la habichuela se ha incrementado. - Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

Para Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de Casa de Bolsa, el cálculo mensual que tienen para enero es de 1,90 %, y eso llevaría la inflación anual a niveles del 13,4 %.

“Mensualmente hablando es alta, pero como la inflación en enero del año pasado también lo fue, eso hace que en términos anuales la inflación no suba demasiado. Sin embargo, no sería descabellado pensar que en enero pudiera llegar a 2 % o estar por encima”, sostuvo Ballén.