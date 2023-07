Vargas Lleras alerta por menos recursos públicos para las EPS, lo que llevaría a cumplir pronóstico de Petro de que se van a acabar

La argumentación del Gobierno con respecto a que es necesario reformar el actual papel de las EPS, pues estas a futuro se van a acabar, terminaría por convertirse en realidad si dichas entidades no reciben los recursos estatales que les deben girar por sus servicios. Esta alerta la emitió el exvicepresidente Germán Vargas Lleras en su columna dominical del periódico El Tiempo.

“Se ha hecho evidente que la estrategia de aprobación de la reforma de la salud de Petro en el Congreso incluía, en paralelo, la decisión de asfixiar el sistema. Prueba de ello es que, existiendo los recursos en el 2022, deliberadamente no los hubieran girado” , asegura y dice que, en la reciente adición presupuestal tramitada por el Ministerio de Hacienda, se esperaba que para el sector fueran aprobados 10,4 billones, pero solo fueron 2 billones.

En el caso de las EPS, Vargas Lleras dice que se necesitaban 3,1 billones para gastos en salud, 3,4 para cubrir deudas atrasadas y 3,9 para los llamados presupuestos máximos, que son los tratamientos y medicamentos que no están en el Plan de Beneficios y que anteriormente era lo que se conocía como No POS. En su concepto el dinero que quedó faltando, de no cubrirse conducirán al marchitamiento del sistema.