Nueva EPS: El lío de la reforma a la salud no es el qué sino el cómo

Dice que la propuesta de que haya un solo pagador a las IPS por los retrasos de las EPS no tiene en cuenta que tanto hospitales como EPS tienen recursos atrapados y que eso afecta la cadena de pagos. “Tenemos recursos atrapados de una cuenta que se conoce como presupuestos máximos, que son los dineros para medicamentos y servicios que no están en el plan de beneficios y que se financian con el presupuesto nacional. Ya nos pagaron 2021, pero nos falta una buena parte de 2022. También tenemos recursos pendientes del saneamiento de lo que se conoce como no POS, que son importantes y que no hemos podido resolver con la Adres”, anota y agrega que afirmar que su actividad es solo transferir dinero del Estado a los prestadores es incorrecta, ya que su labor va más allá de la tesorería.