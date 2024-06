La iniciativa del Gobierno de inversiones forzosas para el sector financiero generó polémica. ¿Cuál es la preocupación?

Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, le dijo a SEMANA que el país tuvo inversiones forzosas a finales del siglo XX. “Fue una muy mala idea. Creemos que es un camino que nos lleva a un retroceso en cosas en las que ya avanzamos. Imponer nuevas inversiones forzosas no sería provechoso para la economía. Por el contrario, restringe el acceso al crédito”, aseguró.

Por su parte, el exministro y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, consideró que el modelo de inversión forzosa no ha sido eficiente y tiene que pasar por el Congreso, al tiempo que manifestó su preocupación: “En ese modelo, la inversión forzosa la entrega el sistema financiero al Gobierno nacional, y este es el que asigna los créditos. Veo una profunda ineficiencia en la asignación del recurso. Primero, porque el Gobierno no está preparado para eso ni es su papel; y, segundo, porque el riesgo de politización es gigantesco”.

Para no cerrar la puerta al financiamiento de sectores que tradicionalmente no son objeto de crédito, algunos lanzaron propuestas. Una de ellas es del exministro Restrepo, quien aseguró que hay un modelo que ya ha funcionado en el pasado eficazmente, en el cual el Gobierno asigna subsidios, bien sea a la tasa o a la garantía, y de esa manera se evita o, al menos, se minimiza el riesgo. “Por ejemplo, en vivienda No VIS a través de un subsidio tipo Frech”, dijo.