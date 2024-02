Así puede postularse al subsidio por estudiar en el Sena

Esta iniciativa está regulada por el Decreto 4690 de 2005 del Ministerio de la Protección Social y el Acuerdo No. 0005 de 2006, de la Dirección General del Sena.

El Servicio Nacional de Aprendizaje Sena otorgará apoyo de sostenimiento a sus alumnos pertenecientes a los estratos 1 y 2, durante las fases lectiva y práctica, siempre y cuando no hayan suscrito contrato de aprendizaje

Así mismo decreta que el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena otorgará apoyo de sostenimiento a sus alumnos pertenecientes a los estratos 1 y 2, durante las fases lectiva y práctica , siempre y cuando no hayan suscrito contrato de aprendizaje y formulen su plan de negocios, el cual debe ser coherente con su programa de estudios.

¿Cómo inscribirse al subsidio?

1. Estar matriculado en uno de los programas de formación titulada de oferta abierta de formación y/o de oferta especial de formación. No aplica para programas de oferta especial empresarial de formación, formación virtual y/o a distancia, y programas de articulación con la media.

3. Tener Sisben o pertenecer a una EPS como beneficiario. Es decir, ser beneficiario en el Régimen Subsidiado o Contributivo; no ser cotizante.

4. No tener suscrito contrato de aprendizaje al momento de Adjudicación.

5. No tener vínculo laboral , patrocinio o prácticas que le representen ingresos económicos.

6. No tener o haber tenido condicionamiento de matrícula durante los tres meses anteriores a la fecha de adjudicación.

7. No tener otro tipo de subsidio asignado por Alcaldías, Juntas Comunales, organismos de estado, ni otro apoyo del Sena. Esto incluye: no ser beneficiario del servicio de hospedaje o internado SENA, no estar designado como monitor, no ser beneficiario o titular de alguna pensión.