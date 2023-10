¿Cómo está transformando el Icetex la educación superior en Colombia?

Una linea de crédito especial

Transformando vidas

Durante el recorrido por las regiones más apartadas de Colombia hay historias que son reflejo de un cambio de vida, como lo narra Manuel José Castañeda, un campesino de San José del Guaviare víctima del conflicto armado que asistió a una Feria de Oportunidades con su hijo. “Mi trabajo era en el campo, pero con la violencia lo perdimos todo y ahora me dedico a arreglar zapatos. No pude matricular a mi hijo en primer semestre porque perdimos las fincas. Me dolió que no pudiera ir a la universidad y me preocupó porque es un riesgo muy grande”, expresó, entre lágrimas.