“Vamos a quitarle a Jamundí a los políticos inservibles y corruptos”: Pedro Vizcaíno, la ficha de ‘Fico’ en Jamundí, se destapó

El candidato de ‘Creemos’ expuso que “es hora de liberar al municipio de los políticos que no tienen vergüenza y que llegan al poder con mentiras para repartirse la torta. No nos vamos a arrodillar ante nadie, solo ante Dios, con fe y con la fuerza de todos”.

P.V: Estamos planteando situaciones claras para la intervención en el municipio en diferentes escenarios como orden público, salud y educación. Yo tuve la oportunidad de ser secretario de Salud durante más de seis años y eso me dio la facultad de conocer el municipio, por eso hoy me atrevo a poner mi nombre como futuro alcalde del municipio.

P.V: Lo primero, es que Jamundí está sumida en un desgobierno y cuando un gobernante no está atento, le da la oportunidad a que lleguen problemas como delincuencia, vías deterioradas, atraso en salud y educación, falta de oportunidades para los jóvenes, y esto es fundamental porque no podemos hablar de un municipio seguro, si no hay oportunidad y educación, más o menos el 25 al 30 % de los muchachos que terminan bachillerato pueden acceder a carreras técnicas auxiliares o profesionales, el resto no lo logran y muchos de esos talentos están siendo presas de la delincuencia.