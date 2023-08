“Jamundí está sumida en un desgobierno”: Pedro Vizcaíno se la juega por gran apuesta de ciudad

P.V: Estamos planteando situaciones claras para la intervención en el municipio en diferentes escenarios como orden público, salud y educación. Yo tuve la oportunidad de ser secretario de Salud durante más de seis años y eso me dio la facultad de conocer el municipio, por eso hoy me atrevo a poner mi nombre como futuro alcalde del municipio.

P.V: Lo primero, es que Jamundí está sumida en un desgobierno y cuando un gobernante no está atento, le da la oportunidad a que lleguen problemas como delincuencia, vías deterioradas, atraso en salud y educación, falta de oportunidades para los jóvenes, y esto es fundamental porque no podemos hablar de un municipio seguro, si no hay oportunidad y educación, más o menos el 25 al 30 % de los muchachos que terminan bachillerato pueden acceder a carreras técnicas auxiliares o profesionales, el resto no lo logran y muchos de esos talentos están siendo presas de la delincuencia.

P.V: El Jamundí del futuro tiene que ser un Jamundí ordenado, de oportunidades, con un crecimiento organizado, porque hoy este municipio se volvió retazos y no podemos seguir así. Planteamos un plan maestro vial que permita una mejor movilidad y conectividad con nuestros vecinos, a través de unas redes integradas e integrales. Con una capacidad instalada y operativa para prestar servicios de salud no solo en la ESE Hospital Piloto de Jamundí, que inicialmente tenía capacidad para 80.000 jamundeños, y si miramos el dato, Camacol dice que estamos por encima de 240.000 habitantes, con unas debilidades en la infraestructura que debemos corregir, pero se debe organizar mediante un plan de ordenamiento territorial que nos permita un crecimiento organizado, que delimite las zonas industriales para que llegue inversión y oportunidades.

P.V: Un alcalde que represente la autoridad municipal y que estimule una cosa muy importante, que es la cultura ciudadana que perdimos los jamundeños. Hoy la cultura ciudadana está como la Casa de la Cultura: totalmente deteriorada; el espacio público abarrotado, ocupado por una cantidad de actores que hay que organizarlos. La idea no es coger a la gente y quitarla y no darles oportunidades. Esa no es la solución a un tema de fondo que debe contar con soluciones más profundas como acciones concretas para frenar el desempleo. No podemos hablar de un municipio que crezca de manera ordenada si el primer mandatario no tiene claro el orden y las oportunidades en el municipio.