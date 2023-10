Escandaloso: Gobierno y Registraduría piden permiso a las Farc de Mordisco para llevar material electoral a 21 municipios. ¿En qué momento se llegó a esto en Colombia?

Cada kit electoral será entregado a los 831.913 jurados de votación designados para estos comicios. Sin embargo, se conoció que el material electoral aún no ha podido ser entregado en algunas zonas.

“Me han expresado que la voluntad del señor presidente y de los negociadores, en especial del comisionado de Paz, es que se haga elecciones en todos los puestos de votación en Colombia, ¿qué quiere decir? Que estos 21 puestos que están hoy todavía por definir si corremos o no van a llevarlo a la mesa de negociación para que se den las garantías para que las Fuerzas Militares puedan entrar”, señaló.

Validez de los votos depositados a favor de candidatos cuya inscripción fue revocada por el CNE

“ El CNE es la máxima autoridad administrativa en materia de escrutinios , de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 237 de la Constitución Política, indicando si es procedente o no dar aplicación a su doctrina contenida en el concepto con radicado 3432 del 13 de marzo de 2018, en el sentido de que los votos de candidatos revocados no serán válidos”, señala el comunicado.