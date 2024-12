Difícilmente desde el principio un emprendedor tiene la capacidad de hacer un producto o un servicio perfecto. En mi experiencia en el mundo del emprendimiento (16 años), nunca he visto un emprendedor que logre hacer un producto o servicio perfecto desde el principio. Esta es la razón por la cual es muy importante aplicar los experimentos de Lean Startup y estar abierto a los cambios que exige el mercado.

Pedir un acuerdo de confidencialidad antes de la primera reunión

Un emprendedor no debe pedir un acuerdo de confidencialidad antes de la primera reunión con un inversionista por tres razones muy poderosas: 1. los inversionistas reciben muchas presentaciones de empresas y hay una alta probabilidad que hayan visto algo parecido a tu negocio; Por lo tanto les es imposible firmar un acuerdo a este punto, 2. en la presentación inicial (deck) se manda la información básica de la compañía, no hay mucho que proteger y 3. los inversionistas inmediatamente te catalogan como inexperto cuando haces esta solicitud a este punto.

Recibir dinero en una etapa muy temprana

Los emprendedores muchas veces nos enfocamos en la necesidad de conseguir dinero pero no nos damos cuenta que conseguir dinero en un etapa muy temprana hace que les tiremos dinero a los problemas en vez de solucionarlos. Si no eres capaz de venderle a cinco personas con tus propios recursos, lo más seguro es que tampoco venderás mucho cuando tengas dinero extra para invertir en marketing. Lo que debes hacer es analizar qué está mal en tu producto, en tu mercado objeto, en tu estrategia de ventas; Y arreglarlo antes de buscar financiación.

Comprometerse con grandes contratos sin hablar con los proveedores

Cuando un emprendedor fracasa por cláusulas de incumplimiento en un contrato se me rompe el corazón. Estos emprendedores tenían toda la capacidad para ser exitosos (clientes que los aman, grandes productos, buenas ventas) pero comenten un error muy sencillo y es no preguntar a sus proveedores si van a poder cumplir con un contrato gigante. Apenas empiezas a negociar algo interesante debes hablar con tu proveedor y preguntarle cuánto es lo máximo que te puede enviar en un mes para que tu sepas si puedes cumplir o no.

Comprar maquinaria costosa

Muchos emprendedores compran maquinaria costosa porque la creen necesaria para arrancar. Pero la realidad es que primero se debe hacer un MVP (producto mínimo viable) que sea muy económico para comprobar que el mercado de verdad quiere mi producto y por lo tanto voy a necesitar la maquinaria costosa.

No despedir a un mal empleado rápidamente

Según Effortless Entrepreneur se debe contratar lentamente y despedir rápidamente. Cuando el emprendedor tenga en su corazón la duda si un empleado no es lo que necesita o no le gusta su forma de trabajar, lo mejor es que lo despida, sin miedo, rápidamente. La realidad es que el empleado te está fallando o va a fallarte pronto.

Durante el periodo de financiación se olvidan de las ventas

Buscar financiación es un proceso que consume mucho tiempo, pero por más tiempo que consuma, el fundador nunca puede dejar de pensar en ventas ni crecimiento. Puede ser que consiga la financiación que busca pero también puede pasar que no la consiga, y si este es el caso, solo las ventas lo salvaran de quebrar.

Creer que las patentes pueden proteger a un negocio pequeño

Hay una razón poderosa por la cual una patente no puede proteger a un emprendedor de un competidor grande: El costo de proteger una patente es muy alto y en una lucha legal el competidor grande tendrá muchos más recursos para invertirle, incrementando sus probabilidades de ganar.

Por ahorrar dinero no contrata el talento más costoso

A la hora de contratar miembros de su equipo, muchos emprendedores prefieren escoger las personas más económicas. Lo que no se dan cuenta es que las personas más costosas tienden a ser más talentosas y por lo tanto aceleran el éxito de la compañía.