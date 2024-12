El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandará este martes a Alphabet, dueña de Google, por presuntamente abusar de su posición dominante en el mercado.

De acuerdo con los diarios The Wall Street Journal y The New York Times, la demanda del Departamento de Justicia acusará al gigante tecnológico de California de comportamiento monopolista para conservar su control de las búsquedas y la publicidad en internet.

La investigación, según AFP, llega después de meses de investigaciones por parte de los agentes antimonopolio federales y estatales para conocer el poder de la compañía.

Varios medios internacionales, como AFP o El País de España, califican esta investigación como el mayor caso antimonopolio en décadas, citando a una fuente judicial que conoce el tema.

Cabe mencionar que Google controla cerca del 90% de la publicidad en Estados Unidos y aún se espera la respuesta de la empresa por este caso.

