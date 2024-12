Una de ellas es Hogarú.com , una plataforma para contratar personal especializado en aseo, que vincula de forma directa a más de 80 mujeres cabezas de familia y víctimas del conflicto armado.





Con esta solución tecnológica los usuarios pueden “encontrar de forma rápida un servicio de aseo profesional para hogares, sin la preocupación de establecer una relación laboral con las empleadas”, explicó en una entrevista concedida a Dinero el director ejecutivo y cofundador de la empresa, Matteo Cera.





Y agregó que su principal competencia “es el mercado informal, donde trabaja más del 90% de las empleadas domésticas colombianas”. Respecto a otras empresas afirmó que “Casalimpia y Fuller son las más relevantes en el país, no obstante se enfocan más en el segmento corporativo”.





Hogarú, una compañía que se encarga de pagarles las prestaciones sociales directamente a las mujeres, “preselecciona rigurosamente, entrena profesionalmente y gestiona a través de tecnología una flota de profesionales de limpieza”, agregó Cera, quien anteriormente se desempeñaba como consultor de McKinsey & Co.





De hecho, en esa firma estadounidense también trabajó Gonzalo Úcar, otro de los fundadores de Hogarú junto al ingeniero robótico y mecatrónico Óscar Peña. Este grupo de emprendedores inicialmente puso en marcha Vosavos.com, un proyecto de las mismas características que evolucionó en febrero de este año para convertirse en la actual compañía.





Un caso de éxito





Hogarú es uno de los casos de éxito del listado de empresas que nacieron con el apoyo de Wayra, la aceleradora de empresas jóvenes o ‘startup’ del grupo español Telefónica que opera en 12 países de América Latina.





Esa organización celebra que en la actualidad ese emprendimiento haya escalado hasta convertirse en un proyecto sólido y con proyección. Hogarú en la actualidad tiene más de 1.200 clientes recurrentes en Bogotá, Medellín y Cali (las únicas ciudades en las que actualmente opera).





La firma tecnológica “tiene un crecimiento mensual del 30% y sus profesionales de limpieza realizan más de 3.000 servicios al mes”, destacó Cera, y agregó que Hogarú “tiene un ‘Net Promoter Score’ de +78, lo que demuestra la fuerte apreciación del servicio y recurrencia de los clientes”.





Para el 2015 los emprendedores planean integrar una flota de más de 100 profesionales de limpieza y lograr una facturación de $140 millones mensuales, gracias a un decidido plan de expansión en varias ciudades de Colombia y en otros países de América Latina, entre ellos Perú.





Despreocúpese de sus diligencias con esta herramienta





Una compañía colombiana les soluciona las diligencias a las personas en un tiempo récord de 45 minutos. Se trata de Mensajeros Urbanos , una aplicación web y móvil que conecta a sus usuarios con una red de profesionales en llevar productos puerta a puerta en Bogotá y próximamente en Cali.





La empresa, que nació en la edición de Startup Weekend de 2013 y que contó con el apoyo de Wayra para consolidarse, realiza servicios de mensajería, entregas de domicilios y mercancía de los e-commerce.





Gracias a la tecnología, los usuarios pueden “monitorear en tiempo real el estado de su servicio y la ubicación del mensajero”, explicó en una conversación con este medio el director ejecutivo de la compañía, Santiago Pineda.





El directivo aseguró que la plataforma tiene “un sistema de geolocalización avanzado, en ocasiones más preciso que Google Maps”, que les permite guiar a los mensajeros de forma precisa y de esta manera realizar el trabajo en un tiempo más corto que el de sus competidores.





Mensajeros Urbanos básicamente transporta cualquier artículo, con excepción de “lo que se restringe por ley o lo que tenga un peso inferior a 5 kilogramos”, precisó Pineda, y agregó que muy pronto realizarán entregas de paquetes y mercancías "más grandes” de las que transportan hoy.





“Una de las anécdotas más curiosas en Mensajeros Urbanos fue cuando apenas estábamos empezando y un cliente solicitó mover una suma ridícula de dinero, con el fin de no decirle que no, realizamos el servicio y no tuvimos ningún inconveniente”, contó Pineda, quien se sumó al equipo hace cuatro años.





La firma especializada en mensajería la fundaron los expertos en tecnología Rafael Socarras junto a Juan David Vizcaya, un exitoso dúo que ahora dirige un equipo de más de 13 personas y 400 aliados (mensajeros). “En los últimos 3 meses hemos crecido en un 200% y el próximo mes llegaremos a más de 25.000 servicios realizados”, adelantó el responsable de la empresa, al hablar acerca los próximos objetivos.





Al cierre de este año, la firma colombiana prevé consolidar un equipo de al menos 700 mensajeros y realizar cerca de 15.000 entregas al mes. Otro de los propósitos es expandir sus operaciones a países como Perú, México, Ecuador, Argentina y Brasil.

Precisamente, el equipo de Mensajeros Urbanos está en el proceso de cierre de una inversión con “un jugador internacional muy importante”, sin embargo, los detalles de alianza solo se darán a conocer en un tiempo, según explicaron los encargados de la empresa.