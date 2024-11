FORO ECONÓMICO MUNDIAL

Los multimillonarios en Davos

El Foro Económico Mundial 2020 en Davos tuvo entre sus temas centrales la desigualdad, las economías más justas y la recontrucción del mundo laboral. De hecho, esta edición, denominada "Accionistas por un mundo más cohesionado y sostenible", incluye paneles sobre como 'equilibrar la desigualdad nacional' y 'global o romper las barreras legales a la igualdad'. Paradójicamente, en medio de este evento se encontraron los dueños de algunas de las mayores fortunas del mundo. Al menos 119 multimillonarios, cuya fortuna combinada alcanzaría unos US$500.000 millones, se reunieron con banqueros, políticos y grandes personalidades en esta cita anual del establishment. La desigualdad económica sigue siendo una de las cuestiones políticas de más actualidad y el principal motivo de las revueltas que se registran a nivel global. Pero para algunos analistas no hubo avances concretos. El año pasado las 500 personas más ricas del mundo acumularon 25% más de dinero que en 2018, mientras los ingresos de la mitad más pobre del planeta cayeron 11%. No obstante, no hubo acuerdos sobre temas como la evasión de impuestos.