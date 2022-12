“2023 va a ser un año difícil y las cifras no se van a ver tan bien”

El gran motor de la recuperación económica en Colombia ha sido el consumo , el gasto de los hogares. Está aportando el entre el 85 y 90 por ciento de esa cifra de crecimiento que mencionamos antes. Hay una confluencia de factores. Hay que mencionar que por ejemplo del lado de la política fiscal, Colombia tuvo un paquete fiscal que quizás no fue el más ambicioso el año del covid, el 2020, pero que se prolongó a 2021 y que incluso en 2022 sigue acompañando la recuperación. La política monetaria también. Si bien ya en los últimos meses la tasa del Banco de la República está en terreno contractivo, en buena parte del año pasado y comienzos de este acompañó esa recuperación económica. Y también a los factores externos que han explicado esta aceleración de crecimiento que tuvimos en Colombia frente a otras economías: los vientos a favor por los precios de las materias primas, el precio del petróleo, el precio el carbón e, incluso, por ejemplo, el precio del café, aunque sabemos que este año la cosecha no anda tan bien, el precio ha acompañado.

Empecemos por el primero. Claramente las cifras porcentuales año a año, trimestre a trimestre, tienden a tener esos problemas de comparación, de efecto base. Por ejemplo, sabemos que el segundo trimestre de este año fue un trimestre bueno, pero comparado con ese trimestre tan difícil del año pasado de paro y bloqueos, pues tuvimos una cifra de crecimiento de doble dígito. Esas comparaciones base van distorsionando la película, pero hay una cifra que a mí me gusta mucho mencionarla: la recuperación económica de Colombia ha sido tan buena que más allá de esos efectos base lo que estamos viendo este año es que Colombia va a alcanzar el nivel de ingreso que hubiera tenido , si nunca hubiéramos tenido el choque del covid y hubiéramos seguido creciendo una tasa tendencial o de mediano plazo de 3,3 por ciento.

Es decir, el país ya no solo recuperó el nivel de ingreso que tenía antes del covid , ahora está recuperando el nivel de ingreso que hubiera tenido si hubiera crecido a una tasa de 3,3 por ciento. Entonces, lo primero es sí: las cifras del 11 y el 8 por ciento quizás nos distorsionan un poco la película porque hay efectos base en la mitad, pero la recuperación de Colombia sin lugar a dudas es una de las más claras en materia económica a nivel de la región.

¿Cuánto sería el crecimiento sin ese subsidio a los combustibles? Es difícil saberlo, pero en nuestros cálculos sugieren lo siguiente a mano alzada: ese subsidio equivale a 5 puntos de inflación o 6 puntos de inflación adicionales; es decir, que si no tuviéramos esos subsidios, probablemente no tendríamos una inflación del 12, sino que tendríamos una inflación del 17 y el 18 por ciento y probablemente estaríamos creciendo dos puntos porcentuales menos, con cálculos de servilleta, es decir, no estaríamos una tasa del 8, sino el 6.