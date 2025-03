Una historia de la infamia

Para el Atlas de la corrupción en Colombia 1953-1990, SEMANA examinó más de 5.000 documentos del Departamento de Estado y de la embajada americana en Bogotá. Esos documentos reposan en el National Archives en las afueras de Washington D. C. Se ha dicho que ese archivo es la caja negra de la historia de Colombia por la detallada y abundante documentación que contiene sobre personajes y sucesos de la vida nacional.

La información del especial no se encuentra en internet. Los personajes no cuentan con biografía en Wikipedia o están reseñados de manera superficial. El Atlas se formó con los archivos diplomáticos de Estados Unidos, sentencias judiciales, otros archivos oficiales y privados colombianos, recortes de prensa, fotocopias de documentos y fotografías impresas en papel, es decir, con material del mundo predigital. No todo está en Google.

El Atlas de la corrupción en Colombia 1953-1990 no es la enciclopedia de la corrupción, que ocuparía varios volúmenes, sino un repaso de algunos casos sonados y emblemáticos de esos 37 años. Esos casos se presentan, según la fecha en que ocurrieron, de acuerdo con los nueve periodos presidenciales desde 1953 hasta 1990, así:

Es necesario aclarar que algunos escándalos de corrupción incluidos en el Atlas no fueron responsabilidad del Gobierno o del presidente de turno. Muchos otros, sí. La deshonestidad en el Gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla alcanzó niveles nunca vistos hasta entonces en Colombia e involucró directamente al jefe del Estado y a la familia presidencial. De hecho, la corrupción generalizada fue uno de los factores, junto con la censura de prensa y la prohibición de la actividad política, que alentaron el movimiento popular que el 10 de mayo de 1957 dio al traste con la dictadura.

En el Frente Nacional, el pacto entre el Partido Liberal y el Conservador para turnarse la presidencia durante 16 años, de 1958 a 1974, se registran pocos escándalos en el Gobierno nacional en comparación con el régimen de Rojas Pinilla y en comparación, también, con los Gobiernos posteriores al Frente Nacional, que se inician en 1974, cuando ya había cesado la alternación.

Al cabo del primer año de la administración de Alberto Lleras Camargo, un despacho del Departamento de Estado consignó: “No se han producido casos de corrupción y tráfico de influencias que lesionen al nuevo Gobierno elegido democráticamente. Se reconoce que los ministros del gabinete y otros altos funcionarios en su conjunto son de alto calibre y están calificados profesional y técnicamente. El Gobierno del Frente Nacional parece ser honesto. El clientelismo político sigue existiendo”.

La corrupción siempre ha existido en Colombia e incluso ha dado origen a denominaciones coloquiales, como el serrucho y el chanchullo. Estos testimonios de los últimos 100 años muestran la permanencia de la corrupción:

“Por eso Colombia no progresa. Por la robadera. Por eso no hay grandes obras. Por la robadera. Por eso queda tanto elefante blanco. Por la robadera. Por eso la gente se siente indignada y abusada. Por la robadera. Por eso la gente, aunque haya excepciones virtuosas, siente que los políticos los roban”: Juan Lozano (2023).

“En Colombia la democracia es débil y la corrupción es fuerte”: Rodrigo Lara Bonilla (1981).

“El país necesita que sea la probidad estricta la característica de los procederes oficiales, para que no se derrumbe la moral pública y no se prediquen con hechos desde las alturas la corrupción y el prevaricato”: Eduardo Santos (1925).

¿Hay más corrupción ahora que antes? Sin duda. Los impuestos son hoy más elevados que en los años cincuenta, sesenta y setenta, y, por lo tanto, hay más plata en el presupuesto nacional para robar. El IVA (impuesto sobre el valor agregado) empezó con una tarifa del 3 por ciento; hoy es del 19 por ciento. De otra parte, la elección popular de alcaldes y gobernadores, que se inició en 1991 y 1992, respectivamente, no ha servido para garantizar el bienestar de la población, sino para enriquecer a políticos, clanes, mafias, guerrillas y paramilitares.

Según Rudolf Hommes, exministro de Hacienda: “El Estado ha sido privatizado por la clase política para usufructuarlo, no solamente por los politiqueros tradicionales, los caciques y barones electorales de las regiones, sino por nuevos, de supuesta inclinación socialista, cristiana o la que sea”.

La impunidad también aviva la corrupción. La generalidad de los ciudadanos no cree ni en la Procuraduría, ni en la Contraloría, ni en la Fiscalía y tampoco en la justicia penal. En varias encuestas, la única institución estatal que genera confianza entre la opinión pública es el Banco de la República.

Muchos ciudadanos consideran que la corrupción es el principal problema que aqueja al país. Quedó demostrado en la consulta popular anticorrupción de 2018, cuando espontáneamente, y por fuera de los partidos, fueron a votar 11.671.420 personas. Nadie ha superado esa cifra en las elecciones presidenciales. Gustavo Petro fue elegido con 11.281.013 votos.

Atlas de la corrupción

Título Atlas I. El Uñilargo

Esta anécdota que relató Fernando Gómez Martínez, director de El Colombiano, da la medida del apetito por el dinero del general Gustavo Rojas Pinilla, aprovechando su condición de presidente de la república: “El doctor Manuel Antonio Buelvas (primer gobernador de Córdoba) me ha contado intimidades de los negocios en el Sinú. Que los dueños de fincas de la región se estremecen cada vez que el helicóptero se cierne sobre alguna de ellas porque eso significa que al jefe supremo le puede estar gustando”.

El general Gustavo Rojas Pinilla es el único presidente de Colombia que, comprobadamente, se enriqueció en el cargo. Su patrimonio, el de su esposa, Carola Correa Londoño, y el de sus tres hijos, que eran menores de edad a su llegada al poder, se disparó más de 40 veces entre 1952 y 1956. En la declaración de renta de 1952, año en que Rojas no era presidente, los cinco miembros de la familia Rojas Correa declararon un patrimonio total de 194.500 pesos. En la declaración de renta de 1956, cuando la familia presidencial llevaba tres años en el poder, declararon un patrimonio de 8.118.000 pesos, es decir, un aumento de casi 42 veces.

El sueldo del presidente de la república era de 5.000 pesos mensuales, más 2.000 pesos de gastos de representación.

La familia se enriqueció con tierras. Rojas, la primera dama y los tres hijos crearon la Sociedad Ganadera de Patiño Ltda., que compró las siguientes haciendas:

• Sabanas de Román, en Río de Oro, Magdalena (hoy Cesar).

• Mosquitos, predio de 19.000 hectáreas en Aguachica, Magdalena (hoy Cesar).

• Villa Luz, en Gamarra, Magdalena.

Rojas también compró en un remate el Ingenio de Berástegui, un ingenio azucarero en Ciénaga de Oro (Córdoba).

Al teniente general Gustavo Rojas Pinilla lo llamaban en la calle el Terrateniente General.

El humorista Campitos (Carlos Emilio Campos) escribió una comedia llamada Don Próspero Baquero. En una presentación en Popayán, Campitos salió al escenario disfrazado de Rojas Pinilla, con su uniforme militar y sus insignias y condecoraciones en latón. Varios policías que cuidaban la entrada del teatro se cuadraron firmes, pensando que se trataba del mismísimo presidente, y realizaron el saludo castrense con tal solemnidad que desataron las carcajadas del público, haciendo caer en cuenta del error a los agentes.



Excelentísimo señor presidente de la república, teniente general jefe supremo Rojas Pinilla



Los préstamos bancarios fueron otra fuente de enriquecimiento para el presidente Rojas Pinilla. Él, sus hijos y Amin Malkún Tafache y Alcides Bru Sánchez (socios de Rojas o de sus hijos) recibieron en los 47 meses del Gobierno militar préstamos y sobregiros por 21.136.000 pesos. Esa suma era equivalente a más de 8 millones de dólares, pues durante casi todo el régimen militar el cambio estuvo a 2,50 pesos por dólar.



Rojas Pinilla fue sometido a juicio en el Senado en 1958 y 1959. Carlos V. Rey, uno de sus abogados, aparece a su derecha. Daniel Valois Arce, con un libro en mano, también fue abogado del general.



Los préstamos los concedieron los bancos estatales (Banco Popular, Banco Ganadero, Banco Cafetero) y los bancos privados Banco de los Andes, Banco del Comercio, Banco de Colombia, Banco de Bogotá y Banco Comercial Antioqueño.

Durante el juicio ante el Senado, Rojas Pinilla no negó los créditos, pero culpó a los gerentes de los bancos de llevarle las chequeras al despacho presidencial.

Por estas conductas y por haber ordenado telefónicamente devolver un contrabando de ganado detenido en Buenaventura, Rojas Pinilla fue condenado por el Senado en 1959 por indignidad por mala conducta a la pérdida de los derechos civiles y políticos. En 1967, los tribunales ordenaron devolverle los derechos, alegando que no hay penas perpetuas. Eso permitió a Rojas ser candidato presidencial en las elecciones de 1970, donde sus seguidores adujeron fraude.

En 1921, al cabo del primer año de su carrera militar, su superior anotó sobre Rojas: “Es algo desprendido del servicio por dedicarse a negocios particulares”. También señaló: “Agradable en su trato, buena memoria, le gustan las matemáticas, buen jinete, trabaja apenas lo indispensable”. A Rojas lo conocían en el ejército con el remoquete de Uñilargo.

Título Atlas El soborno para Samuel Moreno Díaz

Un soborno de 100.000 dólares recibió en 1956 el yerno del presidente Rojas Pinilla, Samuel Moreno Díaz, por la importación de televisores. Philips Colombiana pagó el soborno para que le autorizaran la importación de 10.000 televisores. Los adquirió el Banco Popular, que luego los vendió en sus sucursales. La compañía también pagó sobornos a funcionarios del Popular por cuantías menores que no se conocen. La existencia del delito se conoció porque un ejecutivo de Philips lo confesó a Richard A. Poole, segundo secretario de la embajada americana en Bogotá. Durante una importación anterior de televisores en 1955, Philips también pagó sobornos, pero por cuantía menor, y no al yerno de Rojas, sino a otros empleados del Gobierno cuyos nombres se desconocen. Cien mil dólares de 1956 serían 1.100.000 dólares en 2023.

Por su poder, a Samuel Moreno Díaz lo llamaban el Yernísimo. El despacho diplomático indica: “El funcionario de Philips afirma que esa es apenas una de las muchas negociaciones en que han participado el doctor Moreno y otros miembros de la familia del presidente. Una de las más lucrativas fue la venta del equipo (de transmisión) de televisión al monopolio estatal del ramo. Otro empleado de Philips que conoce de cerca los trámites en que se pactan los sobornos, estima que el Dr. Moreno ha ‘ganado’ unos US$2.000.000 desde que el año pasado entró a formar parte de la familia presidencial por la vía del matrimonio”. Dos millones de dólares de 1956 serían equivalentes a 22 millones de dólares de 2023.



Samuel Moreno Díaz, centro, sin anteojos, fue el yerno del general Rojas Pinilla y una de las figuras más corruptas del Gobierno. Murió en 2023 a los 101 años.



En los archivos del Departamento de Estado, Samuel Moreno Díaz es el personaje colombiano de los años cincuenta a setenta que siempre es definido en términos negativos. En una ocasión, la embajada aclaró que no todos los pájaros eran asesinos profesionales y que se decía de Moreno Díaz que fue pájaro en Santander y estuvo involucrado en varios asesinatos. En 1949, el editorial de El Tiempo acusó a Moreno Díaz de ser autor intelectual del incendio de Enciso, municipio de Santander. En 1961, un despacho diplomático afirmaba que Moreno fue “una de las figuras más sombrías en la administración de Rojas, siempre involucrado en actividades financieras corruptas”. En 1966, cuando fue elegido senador de la Anapo por Santander, la embajada americana lo definió así: “Rojas’ sleazy son-in-law”, el yerno sórdido de Rojas. Después de la caída de Rojas, el Gobierno de los Estados Unidos avisó a todos los consulados americanos en el hemisferio occidental que no les renovaran la visa a él y a su esposa, pero el consulado en Kingston, Jamaica, no consultó la circular y las renovó.

El general Rojas Pinilla inauguró la televisión el 13 de junio de 1954, primer aniversario de su ascenso al poder. Samuel Moreno Díaz murió a los 101 años en marzo de 2023, un mes después de la muerte de su hijo Samuel Moreno Rojas, exalcalde de Bogotá condenado por corrupción.

Samuel Moreno Díaz fue “un aventurero de agallas”, según el escritor Alirio Gómez Picón.

La picardía nacional decidió que Sendas (Secretariado Nacional de Asistencia Social) quería decir Sueldo En Dólares A Samuel.

Título Atlas El capitán Narciso Días

En 1956, Belisario Betancur, político conservador laureanista contrario a Rojas y futuro presidente de Colombia, almorzó en un restaurante con el segundo secretario de la embajada americana, Richard A. Poole. Este dejó el siguiente informe:



Alberto Lleras Camargo con su esposa, Bertha Puga, en la Plaza de Toros, en la corrida en que fue aclamado por el público.



“Al ver al yerno del presidente, Samuel Moreno Díaz, en animada conversación con el capitán Narciso Díaz, director general de Aduanas, en la sala contigua del restaurante, Belisario Betancur mencionó la creencia que hay en muchos sectores en cuanto a que Moreno es una de las principales figuras del muy extendido y lucrativo contrabando de café”.



Luis Morales Gómez, presidente del Banco Popular, derrochó a manos llenas los fondos de ese banco, que estuvo a punto de la quiebra.



Título Atlas El Banco Popular, foco del derroche

El Banco Popular, que hoy pertenece al Grupo Aval, de Luis Carlos Sarmiento Angulo, era en los años cincuenta un banco oficial. Su presidente, Luis Morales Gómez, lo utilizó para dilapidar fondos a manos llenas y financiar ideas absurdas y alocadas. Con dinero del Banco Popular se creó el Lloyd Aéreo Colombiano (LAC), cuya primera ruta fue Bogotá-La Paz, que ni siquiera hoy existe. La aerolínea quebró.

Morales Gómez abrió sucursales del Banco Popular en los países más pobres de América Latina: Haití, Guatemala, Bolivia y Ecuador. También en Chile. Su lema era: “El pobre paga”. En esos cinco países, el banco concedía préstamos sin garantías. Muchos los recibieron y no los pagaron. Después de la caída de Rojas en 1957, todas las filiales quebraron y fueron liquidadas. En Guatemala, el Popular dio créditos “a manos llenas a personas que no ofrecían suficientes garantías”, recordó el entonces superintendente bancario de ese país. “Todo el mundo tenía el Banco Popular en la boca y pasó la voz que daba plata fácil. El Banco estaba casi en un plano inclinado y no se pudo recuperar”, agregó.

El mismo Banco Popular habría quebrado, de no ser por el capital que le inyectó la Junta Militar. Fue necesario recortar el 7 por ciento del presupuesto de todos los ministerios, menos del Ministerio de Educación, para salvar el Banco Popular. El salvamento del banco le costó al erario el equivalente a 24 millones de dólares de la época, que hoy serían 259 millones de dólares.

En 1958, el Departamento de Estado señaló en un oficio que Luis Morales Gómez era “astuto e inteligente, pero deshonesto en millones de dólares”. Morales Gómez fue el último ministro de Hacienda de Rojas. Según el escritor Alirio Gómez Picón, Morales Gómez sirvió a Rojas “unas veces de rodillas, y otras de las cuatro, como el mono”.

Tras la caída de Rojas Pinilla, Morales Gómez se refugió en la embajada boliviana para huir de la acción de la justicia. Vivió luego en La Paz, Ciudad de Guatemala y Ciudad de México. Diez años después estaba de vuelta en Colombia. Pese a los fraudes y abusos bancarios que cometió en el pasado, la Superintendencia Bancaria lo autorizó en 1967 para fundar la Compañía Internacional de Seguros. Esta quebró un decenio después, no sin antes haber estafado a los clientes y a la Administración de Impuestos Nacionales. Sus cuentas estaban embargadas, presentaba deudas de dudoso recaudo con seis y siete años de vencimiento y muchas cuentas incobrables. Los asientos contables, en ocasiones, fueron ficticios. Los pagos de impuestos sobre las ventas sobre las pólizas emitidas fueron fraudulentos. La compañía de Morales Gómez compró un talonario de recibos del impuesto sobre las ventas a una mecanógrafa del Ministerio de Hacienda y los llenó según sus necesidades, pero los impuestos no se pagaron. Fue, pues, un fraude cometido por un antiguo ministro de Hacienda contra el Ministerio de Hacienda.

Título Atlas Billete de 1 peso oro

Título Atlas Rojas y la Aviación

Como jefe de la Aeronáutica Civil, entonces parte del Ministerio de Guerra, Gustavo Rojas Pinilla intervino personalmente para escoger la ubicación de las pistas de los aeropuertos de Barranquilla, Santa Marta y San Andrés (hoy llamado Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla). También intervino en la localización de las pistas de aterrizaje en Palanquero, Cartagena, Cali, Pereira, Mariquita, Puerto López, Tumaco, Mompós, Sogamoso, Charalá, Socorro, San Gil, Puerto Berrío y Paipa. Con una tesis sobre las pistas de aterrizaje en Colombia fue ascendido a coronel. En el Gobierno de Rojas se construyó el Aeropuerto El Dorado.

Título Atlas El jefe supremo

“Con el ruego de tener en cuenta las instrucciones impartidas por la Presidencia de la República, me permito manifestar a usted que cuando mande algún documento para la firma de su excelencia, la antefirma debe quedar así: teniente general jefe supremo Gustavo Rojas Pinilla, presidente de Colombia”: memorando de 1954.



María Eugenia Rojas con el caballo que le regaló el presidente Juan Domingo Perón.



Evaristo Sourdis (izquierda), canciller de Rojas Pinilla durante tres años, afirmaba que el general tenía frecuentes ataques de ira



León María Lozano (derecha), alias el Cóndor, fue un pájaro acusado de muchos homicidios. Estaba preso por cuenta de un juez, pero el presidente Rojas Pinilla ordenó liberarlo.



Título Atlas Rojas y el Cóndor

León María Lozano, alias el Cóndor, fue un famoso pájaro del Valle de Cauca. En 1957, la embajada americana en Bogotá definió así a los pájaros: “Bandidos y asesinos profesionales, al menos nominalmente conservadores, que recibieron armas del régimen de Rojas o del Ejército en anteriores administraciones conservadoras para cometer asesinatos políticos, especialmente para asesinar a liberales importantes”. Lozano dejó una estela de muertos liberales en su departamento.



El expresidente Rojas Pinilla es llevado a una de las audiencias del juicio.



Como comandante general de las Fuerzas Armadas, Rojas se tomó una foto al lado del Cóndor durante una visita a Tuluá en 1952. Como presidente de la república, Rojas dio la orden de liberar a León María Lozano, que estaba preso en Buga por orden de un juez en un proceso penal abierto por uno de sus crímenes. Rojas diría luego: “Liberé al Cóndor por razones humanitarias”. Cuando Lozano fue asesinado en 1956, la Presidencia de la República, en un comunicado de prensa, lamentó la muerte del “importante individuo conservador del Valle”. “Facineroso de alto bordo”, llamó el director del rotativo conservador El Colombiano, Fernando Gómez Martínez, a Lozano, pero no en el periódico, debido a la censura, sino en un diario personal.

Belisario Betancur, el futuro presidente, relató una vez a la embajada americana en Bogotá que se había encontrado en la calle a Gustavo Salazar García, un político conservador del Valle conocido por sus nexos con los pájaros y porque fue abogado del Cóndor, y le había preguntado si había venido a Bogotá por Avianca o con sus propias alas.

“La clave para la solución del problema de los pájaros es, por supuesto, aplicar la ley sin miedo y de modo imparcial. La impunidad que la connivencia y la laxitud oficiales garantizan a sus operaciones son, en gran parte, responsables del miedo que estos criminales son capaces de infundir en la población local”, opinaba la embajada.

Título Atlas Sourdis y Rojas

Evaristo Sourdis fue el ministro de Relaciones Exteriores de Rojas de 1953 a 1956. En 1956, dijo en una reunión privada que Rojas no era, como se decía, un buen hombre influenciado por malos asesores, sino que las malas ideas que lanzaba el Gobierno eran de Rojas, que era dado a ataques de ira y a decir tonterías. En la reunión estaban los conservadores Hernán Jaramillo Ocampo, Eliseo Arango, Silvio Villegas y Antonio Álvarez. Se realizó en la casa de Eduardo Zuleta Ángel, que fue embajador de Rojas ante la Casa Blanca. Zuleta reportó a la embajada americana el comentario de Sourdis.

Título Atlas Ascenso y caída del jefe supremo

Tras la caída del general Rojas Pinilla, el 10 de mayo de 1957, la embajada americana en Bogotá preparó este resumen de su ascenso y declive:

“El teniente general Gustavo Rojas Pinilla llegó al poder como presidente de Colombia en un incruento golpe de Estado el 13 de junio de 1953, enviando al exilio al presidente Laureano Gómez, un conservador derechista. Su accesión al poder ocurrió al cabo de un periodo de cinco años de violencia civil y guerra de guerrillas, producto de intensas luchas partidistas entre los dos partidos históricos, Liberal y Conservador, en que las guerrillas liberales se enfrentaron al Gobierno conservador en tanto que el Gobierno se hizo más dictatorial y arbitrario. Tal vez unas 100.000 personas fueron asesinadas en este periodo. Rojas prometió (1) paz con amnistía y rehabilitación para las guerrillas y (2) restauración del Gobierno constitucional, lo que le trajo auténtico apoyo popular y ser aclamado como el salvador de Colombia.

En gran medida cumplió su promesa de restablecer la paz, pero Rojas y su Gobierno conservador de las Fuerzas Armadas gradualmente se fueron hacia la dirección contraria en cuanto a su segunda promesa, tornándose cada vez más autoritarios: (1) El estado de sitio, decretado en 1949, fue prorrogado; (2) Fueron suspendidos el Congreso y las elecciones populares; (3) Por medio de una serie de maniobras, la Asamblea Nacional Constituyente (Anac) (que lo ‘reeligió’ hasta agosto 7 de 1958) quedó dominada por partidarios de Rojas; (4) Partidarios de Rojas fueron igualmente nombrados en la Corte Suprema de Justicia y otros tribunales; (5) La actividad de los partidos políticos fue limitada progresivamente hasta hacerla desaparecer; (6) La prensa fue fuertemente censurada y algunos periódicos fueron clausurados; (7) Muchos militares fueron nombrados en cargos generalmente reservados a civiles; (8) En varias ocasiones, la opinión pública quedó conmocionada con el uso de tácticas de mano dura; (9) Con la fundación de Sendas, una organización de acción social, se creó un pulpo con fines principalmente políticos; (10) Este y otros intentos fueron utilizados para enfrentar al pueblo contra los ‘oligarcas’ políticos y se realizaron varias manifestaciones masivas artificiales para ‘probar’ el apoyo al Gobierno; (11) Se hicieron varios intentos de formar organizaciones totalitarias de masas al estilo peronista, especialmente el Movimiento de Acción Nacional (MAN), la Tercera Fuerza y el Nuevo Orden, aunque todas sucesivamente fracasaron. Rojas justificó sus medidas restrictivas y el no retorno al Gobierno constitucional por la situación de violencia (no logró nunca sofocar completamente la violencia y algunos cuestionaron si tenía ese propósito) y el peligro de nuevas luchas partidistas; sostuvo que las Fuerzas Armadas debían permanecer en el poder hasta eliminar estos dos factores. A estas tendencias autoritarias se sumaba una situación de corrupción generalizada en la cual participaban Rojas, su propia familia y miembros de las Fuerzas Armadas y del Gobierno, para descrédito del régimen”.

Atlas de la corrupción

El embajador americano John M. Cabot definió la caída de Rojas, el 10 de mayo de 1957, como un “movimiento revolucionario inusual” de líderes políticos tradicionales, industriales, comerciantes, banqueros, intelectuales, estudiantes y tácitamente la Iglesia católica. El cierre de los bancos paralizó el país. Los clubes sociales también cerraron. Cabot dijo que también contribuyeron a la caída del régimen los rasgos personales de Rojas: “Un complejo de mesías combinado con ansias personales de poder y riqueza, e intolerancia a la oposición y la crítica”.

Título Atlas Archivo desclasificado del Departamento de Estado U.S.

Despacho confidencial de la embajada americana en Bogotá, primero de agosto de 1956.

Memorando interno del Departamento de Estado de U. S., 4 de octubre de 1956.

La oposición planeaba un paro general para derrocar a Rojas en junio, pero los acontecimientos se precipitaron cuando fue detenido en Cali, el primero de mayo, Guillermo León Valencia, uno de los dos jefes principales, con Alberto Lleras Camargo, del Frente Civil.

Detención en la casa de la calle 56 - Foto: El Espectador Detención en la casa de la calle 56 - Foto: El Espectador Audiencias en el Senado - Foto: El Espectador Audiencias en el Senado - Foto: El Espectador

Título Atlas De Tatayo a Gurropín

Título Atlas Opinaron sobre Rojas Pinilla

Título Atlas Otros hechos de peculado

Título Atlas Los Anillos de Corrupción de Rojas Pinilla

Atlas de la corrupción

El antónimo de la corrupción en Colombia fue Alberto Lleras Camargo. Dirigió el movimiento civil que derrocó el 10 de mayo de 1957 al régimen corrupto del general Rojas Pinilla. En su Gobierno, Lleras Camargo entronizó la pulcritud y la austeridad en la administración.