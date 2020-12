“Aun en medio de los muertos, nunca dejamos de reír”

Esa consigna le taladraba el pensamiento, no la dejaba en paz. “Tenía que enviarles un mensaje: ‘Yo no era igual. Estaba en contra de lo que estaban haciendo’. Ahí empezaron mis problemas porque no me sentaba con ellos, los veía en el parque, en sus reuniones, y no iba; pasaba y no los saludaba”, agrega. El líder de ese bloque paramilitar, Marco Tulio Pérez, alias ‘El Oso’, empezó a tildarla de guerrillera y a presionarla para que huyera.