Bogotá, ¿paraíso roedor? Las señales de una plaga que estaría ganando terreno en la capital

");else if(O._boomrl=function(){t()},O.addEventListener)O.addEventListener("load",O._boomrl,!1);else if(O.attachEvent)O.attachEvent("onload",O._boomrl);d.close()}function a(e){window.BOOMR_onload=e&&e.timeStamp||(new Date).getTime()}if(!window.BOOMR||!window.BOOMR.version&&!window.BOOMR.snippetExecuted){window.BOOMR=window.BOOMR||{},window.BOOMR.snippetStart=(new Date).getTime(),window.BOOMR.snippetExecuted=!0,window.BOOMR.snippetVersion=12,window.BOOMR.url=n+"8VKDY-4D6ZF-BFTDW-UH6Q3-GUCGA";var o=document.currentScript||document.getElementsByTagName("script")[0],i=!1,r=document.createElement("link");if(r.relList&&"function"==typeof r.relList.supports&&r.relList.supports("preload")&&"as"in r)window.BOOMR.snippetMethod="p",r.href=window.BOOMR.url,r.rel="preload",r.as="script",r.addEventListener("load",e),r.addEventListener("error",function(){t(!0)}),setTimeout(function(){if(!i)t(!0)},3e3),BOOMR_lstart=(new Date).getTime(),o.parentNode.appendChild(r);else t(!1);if(window.addEventListener)window.addEventListener("load",a,!1);else if(window.attachEvent)window.attachEvent("onload",a)}}(),"".length>0)if(e&&"performance"in e&&e.performance&&"function"==typeof e.performance.setResourceTimingBufferSize)e.performance.setResourceTimingBufferSize();!function(){if(BOOMR=e.BOOMR||{},BOOMR.plugins=BOOMR.plugins||{},!BOOMR.plugins.AK){var n="true"=="true"?1:0,t="",a="eyab6kadmwamajqacqefiaaaejvpdqll-f-f25297f71-clienttons-s.akamaihd.net",o="false"=="true"?2:1,i={"ak.v":"41","ak.cp":"909206","ak.ai":parseInt("581891",10),"ak.ol":"0","ak.cr":6,"ak.ipv":6,"ak.proto":"h2","ak.rid":"2d839d5f","ak.r":43841,"ak.a2":n,"ak.m":"dscr","ak.n":"ff","ak.cport":35558,"ak.gh":"23.55.171.81","ak.quicv":"","ak.tlsv":"tls1.3","ak.0rtt":"","ak.0rtt.ed":"","ak.csrc":"-","ak.acc":"","ak.t":"1794228587","ak.ak":"hOBiQwZUYzCg5VSAfCLimQ==fEJJw1XdHOcrLNlZAUla1xWHueXZgC6pt4M5D8OvdYbnikZjVxprKIORCZZy5O12Qgu5IZ9LTN9ri/6mj1VODqgWeePBaX3yKgBHj8iQ/5krWFqpSJgbRlQjqBr6ntGUsfGztfYr+V0Ni0LWvI2XMlwqrqw+PMVf04u7dXMhjMQnPa6jrAsTAeJTTOTeLakwywpT3ofFk3NHRv5xiQjWPy7bRFx+FX021x3+Uh4DWZrkxXbgMx60jgrfFQc1F5K1oKGqlzRV4anaScAM0HW6UrfDc9rhhAgsYtc2mEhVXKcOEnecUw2HCouxkGZq3umVHJwCDJJKaa3gwQihkT8ew+83aycdTacHqkQRpdIGxNgJPILX7ALAySymCcs5jpwZpqtrwbP8//oiEa8vnKejIzxIWi6U5sG0GxTtSormzFw=","ak.pv":"78","ak.dpoabenc":"","ak.tf":o};if(""!==t)i["ak.ruds"]=t;var r={i:!1,av:function(n){var t="http.initiator";if(n&&(!n[t]||"spa_hard"===n[t]))i["ak.feo"]=void 0!==e.aFeoApplied?1:0,BOOMR.addVar(i)},rv:function(){var e=["ak.cport","ak.cr","ak.csrc","ak.gh","ak.ipv","ak.m","ak.n","ak.ol","ak.proto","ak.quicv","ak.tlsv","ak.0rtt","ak.0rtt.ed","ak.r","ak.acc","ak.t","ak.tf"];BOOMR.removeVar(e)}};BOOMR.plugins.AK={akVars:i,akDNSPreFetchDomain:a,init:function(){if(!r.i){var e=BOOMR.subscribe;e("before_beacon",r.av,null,null),e("onbeacon",r.rv,null,null),r.i=!0}return this},is_complete:function(){return!0}}}}()}(window);</script></head> <body> <div id="embed-root"> <header class="hero"> <picture class="herobg"> <source media="(max-width:760px)" srcset="https://pauta.semana.com/2026/10_octubre/esp_roedores/bloque_03/01/fondo_mb.jpg"> <img src="https://pauta.semana.com/2026/10_octubre/esp_roedores/bloque_03/01/fondo.jpg" alt="Una rata sobre un andén de Bogotá al atardecer, con la ciudad iluminada al fondo"> </picture> <div class="esp herogrid"> <div class="herotxt" style="display:contents"> <h1><span class="l1">¿Dónde y por qué</span><span class="l2">proliferan los roedores</span><span class="l3">en Bogotá?</span></h1> <p class="lead"><b>Seis localidades</b> tienen sectores identificados como críticos por la presencia de estos animales, según la Secretaría de Salud.</p> <button type="button" class="go" id="go">Explora la información <svg viewBox="0 0 24 24" aria-hidden="true"><path d="M12 5v14M6 13l6 6 6-6"/></svg></button> </div> </div> </header> <main class="esp"> <!-- ===== 01 ===== --> <section class="sec" id="s1" aria-labelledby="h1s"> <div class="sh"><span class="badge">01</span> <div><h2 id="h1s">Localidades con mayor <em>presencia reportada</em></h2> <p>Según la Secretaría de Salud, las localidades que han sido identificadas como particularmente críticas por la presencia elevada de roedores en diferentes sectores son:</p></div> </div> <div class="aviso"><svg viewBox="0 0 24 24" aria-hidden="true"><path d="M4 21V9l8-4v16M12 9h8v12M2 21h20M7 12h2M7 16h2M15 13h2M15 17h2M12 5V2l5 1"/></svg> <p>La entidad señala que en algunas de estas localidades los sectores afectados se encuentran en zonas que en sus alrededores tienen grandes obras que actualmente están en ejecución.</p></div> <div class="lgrid"> <div class="llist" id="llist" role="group" aria-label="Localidades"></div> <svg class="mapa" id="mapa1" viewBox="60 40 860 1330" role="img" aria-label="Mapa esquemático de Bogotá con las seis localidades resaltadas"></svg> <div class="lcard" id="lcard" aria-live="polite"></div> </div> </section> <!-- ===== 02 ===== --> <section class="sec" id="s2" aria-labelledby="h2s"> <div class="sh"><span class="badge">02</span> <div><h2 id="h2s">¿Qué <em>favorece</em> la proliferación?</h2> <p>De acuerdo con la Secretaría de Salud, entre los factores que favorecen la presencia de roedores en Bogotá están:</p></div> </div> <div class="desk" id="fDesk"></div> <div class="mob" id="fMob"></div> <div class="note"><svg viewBox="0 0 24 24" aria-hidden="true"><circle cx="12" cy="12" r="9.5"/><path d="M12 11v6M12 7.5v.5"/></svg> <p>Por otro lado, la Secretaría de Salud señala que la presencia de roedores puede intensificarse en sectores con gran oferta gastronómica, alta ocupación del espacio público para la preparación de alimentos o acumulación de residuos sólidos.</p></div> </section> <!-- ===== 03 ===== --> <section class="sec" id="s3" aria-labelledby="h3s"> <div class="sh"><span class="badge">03</span> <div><h2 id="h3s">Denuncias <em>recolectadas</em></h2> <p>Estos son algunos de los casos reportados por la ciudadanía, concejales y ediles en diferentes sectores de la ciudad.</p></div> </div> <div class="leg" aria-label="Leyenda"> <span><i style="background:var(--rojo)"></i>Denuncia de funcionario</span> <span><i style="background:var(--azul)"></i>Testimonio ciudadano</span> <span><i style="background:var(--ocre)"></i>Reporte periodístico</span> </div> <div class="dgrid"> <svg class="mapa" id="mapa3" viewBox="60 40 860 1330" role="img" aria-label="Mapa esquemático de Bogotá con la ubicación aproximada de las denuncias"></svg> <div class="dwrap"> <article class="dcard" id="dcard" aria-live="polite"></article> <div id="dctrl"></div> </div> </div> </section> <footer class="pie"> <strong>Fuentes</strong> Secretaría de Salud de Bogotá · <a href="https://concejodebogota.gov.co/ratas-invaden-dos-barrios-en-engativa-concejal-ruben-torrado-pide/cbogota/2026-01-26/184028.php" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Concejo de Bogotá</a> · <a href="https://www.instagram.com/reel/DYPjYPlxdj_/?utm_source=ig_web_copy_link&amp;igsh=MzRlODBiNWFlZA==" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram del edil Alejandro Zamora</a> · <a href="https://www.eltiempo.com/bogota/el-codito-y-otros-barrios-de-bogota-enfrentan-creciente-invasion-de-roedores-3559123" target="_blank" rel="noopener noreferrer">El Tiempo</a> <span class="cred">Imágenes: ilustraciones generadas con inteligencia artificial. Mapa esquemático: las ubicaciones son aproximadas.</span> </footer> </main> </div> <script> (function(){ var root=document.getElementById("embed-root"); var P=null; try{ P=window.parent; void P.innerHeight; }catch(e){ P=null; } /* ---- Altura real de la ventana del lector (no la del iframe) ---- */ function setVh(){ var h=P?P.innerHeight:window.innerHeight; root.style.setProperty("--vh",(h/100)+"px"); } setVh(); try{ if(P) P.addEventListener("resize",setVh); }catch(e){} window.addEventListener("resize",setVh); /* ---- Altura del iframe: se ajusta sola (srcdoc = mismo origen) ---- */ function sendHeight(){ var h=Math.ceil(root.getBoundingClientRect().height); if(!h) return; try{ if(window.frameElement) window.frameElement.style.height=h+"px"; }catch(e){} try{ window.parent.postMessage({type:"EMBED_HEIGHT",height:h},"*"); }catch(e){} } window.addEventListener("load",sendHeight); window.addEventListener("resize",sendHeight); if(window.ResizeObserver) new ResizeObserver(sendHeight).observe(root); if(window.MutationObserver) new MutationObserver(sendHeight).observe(root,{childList:true,subtree:true,attributes:true}); if(document.fonts&&document.fonts.ready) document.fonts.ready.then(sendHeight).catch(function(){}); /* ---- Encadenar el scroll: al llegar al final (o inicio) de un área con scroll propio, el gesto sigue moviendo la página del artículo ---- */ function chain(el){ function lim(){ return {top:el.scrollTop<=0, bot:el.scrollTop+el.clientHeight>=el.scrollHeight-1, scroll:el.scrollHeight>el.clientHeight+1}; } function pagina(dy){ try{ (P||window).scrollBy(0,dy); }catch(e){} } var sx=0,sy=0,ly=0; el.addEventListener("touchstart",function(e){ var q=e.touches[0]; sx=q.clientX; sy=q.clientY; ly=q.clientY; },{passive:true}); el.addEventListener("touchmove",function(e){ var q=e.touches[0], dy=ly-q.clientY; ly=q.clientY; if(Math.abs(q.clientX-sx)>Math.abs(q.clientY-sy)) return; var l=lim(); if(!l.scroll) return; if((dy>0&&l.bot)||(dy<0&&l.top)){ if(e.cancelable) e.preventDefault(); pagina(dy); } },{passive:false}); el.addEventListener("wheel",function(e){ if(Math.abs(e.deltaX)>Math.abs(e.deltaY)) return; var l=lim(); if(!l.scroll) return; if((e.deltaY>0&&l.bot)||(e.deltaY<0&&l.top)){ e.preventDefault(); pagina(e.deltaY); } },{passive:false}); } var B="https://pauta.semana.com/2026/10_octubre/esp_roedores/bloque_03/01/"; var NS="http://www.w3.org/2000/svg"; var PATHS={"suba": "M548 31L535 45L535 52L543 53L547 57L547 68L552 70L552 78L549 81L549 88L553 92L551 105L538 105L529 90L517 91L517 97L525 111L523 126L520 128L505 128L487 153L468 170L467 175L456 175L454 173L454 163L441 164L432 178L423 178L419 172L412 172L412 191L404 193L404 206L399 216L399 223L404 227L418 227L421 234L431 235L435 239L437 259L442 262L445 276L450 279L456 296L469 301L477 310L481 321L496 328L506 343L521 354L537 351L555 352L557 349L586 351L610 369L633 366L666 381L673 381L683 359L682 344L693 325L694 302L701 301L713 272L713 265L702 263L699 256L695 254L697 233L692 228L695 202L684 197L684 177L688 170L711 170L713 141L709 134L710 115L700 114L701 95L694 91L695 64L691 59L679 59L676 55L670 55L664 68L629 70L621 64L621 52L604 50L602 48L602 38L592 38L588 25L580 25L577 28L577 38L573 42L563 42L556 31Z", "usaquen": "M835 63L830 78L830 93L828 95L820 95L818 86L802 85L804 114L802 124L798 127L785 127L777 113L771 113L767 122L758 123L744 122L737 117L727 117L722 113L711 114L709 135L712 139L711 168L691 168L687 170L684 178L683 198L693 203L691 228L696 233L693 255L697 256L701 263L711 266L708 287L714 287L717 284L728 284L761 291L780 310L807 321L822 324L826 328L826 336L832 339L832 343L839 343L842 319L838 312L838 304L845 301L847 293L866 293L883 269L892 269L894 275L906 272L906 255L909 250L910 231L897 231L890 226L892 208L887 206L887 196L891 193L891 182L883 176L884 155L889 143L890 132L888 128L882 127L871 128L867 132L856 131L856 117L862 115L863 104L857 101L857 78L847 78L843 64Z", "chapinero": "M759 298L734 410L729 413L712 461L712 468L726 470L732 477L737 478L740 483L752 483L752 480L756 479L757 476L769 476L782 479L785 484L794 489L800 489L800 475L809 460L826 461L830 455L830 441L839 436L846 436L849 425L861 414L861 408L857 405L844 405L842 403L838 389L834 386L834 380L819 382L818 377L811 374L810 354L803 351L802 332L804 323L799 319L782 314L766 298Z", "engativa": "M318 338L318 351L328 357L336 372L352 385L352 393L337 411L337 418L344 420L345 431L351 434L351 444L343 445L340 452L334 452L334 462L341 465L344 472L366 475L369 478L371 490L378 491L385 488L392 474L432 471L439 475L445 475L452 487L463 487L467 496L483 503L490 509L496 509L511 485L511 478L506 474L506 468L496 456L495 444L491 441L491 417L496 413L497 403L506 396L526 394L533 401L534 415L539 416L552 432L566 439L575 452L586 453L591 458L617 469L628 470L632 460L639 453L644 453L647 443L653 439L655 422L670 390L670 382L634 366L610 368L593 353L587 351L556 348L554 350L537 350L532 354L515 354L501 342L496 331L487 329L478 322L471 306L456 302L449 297L445 287L422 285L414 291L406 291L402 286L396 286L384 292L386 315L371 319L371 329L364 340L349 343L348 338L337 338L332 333L325 333Z", "kennedy": "M79 777L80 791L83 793L83 812L86 815L86 820L94 820L99 816L109 816L115 826L123 828L127 836L150 838L159 833L159 827L162 823L180 820L185 812L200 805L209 805L219 823L233 827L237 831L242 844L257 851L260 859L260 876L264 883L274 889L278 899L278 907L312 910L317 908L319 900L336 900L337 898L345 898L349 906L366 905L371 898L381 895L388 889L386 858L394 852L394 837L411 818L411 810L407 800L407 792L410 790L410 777L441 732L442 724L435 717L428 717L425 714L425 709L399 707L379 683L370 683L362 688L356 688L331 701L322 701L302 692L273 690L272 677L269 672L258 664L252 655L245 655L242 657L242 662L232 669L224 669L222 662L200 664L198 670L187 670L186 690L194 694L196 707L205 708L206 725L201 727L198 732L172 732L170 747L153 749L152 753L143 757L140 764L135 767L119 767L117 760L109 760Z", "bosa": "M279 910L274 909L273 894L257 877L255 853L243 847L236 840L235 832L232 829L217 823L209 811L203 811L190 817L183 825L170 830L162 841L154 843L152 858L134 858L130 870L116 871L108 886L99 886L89 898L84 914L84 922L96 922L98 932L84 940L79 940L79 952L81 958L92 958L107 973L116 972L117 959L125 959L126 963L140 964L142 976L148 976L158 971L175 971L179 973L182 988L192 986L198 979L203 978L208 971L216 971L220 976L232 976L240 986L246 986L249 983L249 977L257 969L267 968L270 957L273 954L279 954Z"}; /* ---- Botón del encabezado: baja a la primera sección ---- */ document.getElementById("go").addEventListener("click",function(){ var t=document.getElementById("s1"); try{ var fe=window.frameElement; if(P&&fe){ var y=fe.getBoundingClientRect().top+t.getBoundingClientRect().top+P.pageYOffset-12; P.scrollTo({top:y,behavior:"smooth"}); } else t.scrollIntoView({behavior:"smooth"}); }catch(e){ t.scrollIntoView({behavior:"smooth"}); } }); /* ---- Carrusel móvil: un gesto = un slide ---- */ function carrusel(el,onChange){ var track=el.querySelector(".track"), sl=[].slice.call(track.querySelectorAll(".sl")), dt=[].slice.call(el.querySelectorAll(".dot")), cnt=el.querySelector(".count"), prev=el.querySelector(".prev"), next=el.querySelector(".next"), mi=0,startIdx=0,startX=0,startY=0,horiz=false; function update(i){ mi=i; dt.forEach(function(d,k){d.classList.toggle("on",k===i)}); cnt.textContent=(i+1)+" / "+sl.length; prev.disabled=i===0; next.disabled=i===sl.length-1; } function go(i,silent){ i=Math.max(0,Math.min(sl.length-1,i)); update(i); track.scrollTo({left:sl[i].offsetLeft,behavior:silent?"auto":"smooth"}); if(!silent&&onChange) onChange(i); } track.addEventListener("touchstart",function(e){ var t=e.touches[0]; startX=t.clientX; startY=t.clientY; startIdx=mi; horiz=false; },{passive:true}); track.addEventListener("touchmove",function(e){ var t=e.touches[0]; if(!horiz && Math.abs(t.clientX-startX)>Math.abs(t.clientY-startY)+4) horiz=true; },{passive:true}); track.addEventListener("touchend",function(e){ if(!horiz) return; var dx=e.changedTouches[0].clientX-startX, target=startIdx; if(dx<-40) target=startIdx+1; else if(dx>40) target=startIdx-1; go(target); },{passive:true}); var t; track.addEventListener("scroll",function(){ clearTimeout(t); t=setTimeout(function(){ var x=track.scrollLeft,best=0,min=1e9; sl.forEach(function(s,k){var d=Math.abs(s.offsetLeft-x);if(d<min){min=d;best=k}}); if(best!==mi){update(best);if(onChange) onChange(best)} },90); },{passive:true}); prev.addEventListener("click",function(){go(mi-1)}); next.addEventListener("click",function(){go(mi+1)}); /* aviso de más texto y encadenado del scroll vertical dentro de cada slide */ function check(s){ var tx=s.querySelector(".tx"); s.classList.toggle("more",tx.scrollHeight-tx.scrollTop-tx.clientHeight>4); } function checkAll(){sl.forEach(check)} sl.forEach(function(s){ var tx=s.querySelector(".tx"); tx.addEventListener("scroll",function(){check(s)},{passive:true}); chain(tx); }); window.addEventListener("resize",checkAll); window.addEventListener("load",checkAll); [].forEach.call(el.querySelectorAll("img"),function(im){im.addEventListener("load",function(){checkAll();sendHeight()})}); setTimeout(checkAll,200); update(0); return {go:go}; } function ctrlHTML(n){ var dots="";for(var i=0;i<n;i++)dots+='<span class="dot"></span>'; return '<div class="ctrl"><div class="dots">'+dots+'</div><span class="count"></span>'+ '<div style="display:flex;gap:8px"><button type="button" class="arr prev" aria-label="Anterior">‹</button><button type="button" class="arr next" aria-label="Siguiente">›</button></div></div>'; } /* ---- SVG ---- */ function mk(tag,attrs,parent){ var n=document.createElementNS(NS,tag); for(var k in attrs) n.setAttribute(k,attrs[k]); if(parent) parent.appendChild(n); return n; } function baseMapa(svg,withGlow){ var defs=mk("defs",{},svg); if(withGlow){ var f=mk("filter",{id:"glow",x:"-20%",y:"-20%",width:"140%",height:"140%"},defs); mk("feGaussianBlur",{stdDeviation:"7",result:"b"},f); var m=mk("feMerge",{},f); mk("feMergeNode",{in:"b"},m); mk("feMergeNode",{in:"SourceGraphic"},m); } var im=mk("image",{x:0,y:0,width:1086,height:1448,preserveAspectRatio:"none"},svg); im.setAttributeNS("http://www.w3.org/1999/xlink","href",B+"mapa_den.jpg"); im.setAttribute("href",B+"mapa_den.jpg"); } function pill(g,cx,cy,txt,cls,anchor){ var w=txt.length*16.5+28, h=46; var x=anchor==="start"?cx:(anchor==="end"?cx-w:cx-w/2); var gr=mk("g",{"class":cls},g); mk("rect",{x:x,y:cy-h/2,width:w,height:h,rx:23},gr); var t=mk("text",{x:x+w/2,y:cy+10,"text-anchor":"middle"},gr); t.textContent=txt; return gr; } /* ================= 01 Localidades ================= */ var LOC=[ {k:"chapinero",n:"Chapinero",img:"loc1.jpg",alt:"Una rata en un andén de Chapinero, con edificios y cerros al atardecer",lx:790,ly:445}, {k:"usaquen",n:"Usaquén",img:"loc2.jpg",alt:"Una rata en una zona verde frente a conjuntos residenciales de ladrillo",lx:820,ly:275}, {k:"suba",n:"Suba",img:"loc3.jpg",alt:"Una rata sobre un andén junto a un humedal en un barrio residencial",lx:585,ly:180}, {k:"bosa",n:"Bosa",img:"loc4.jpg",alt:"Una rata entre bolsas de basura en una calle de barrio",lx:185,ly:915}, {k:"engativa",n:"Engativá",img:"loc5.jpg",alt:"Una rata asomándose por una alcantarilla junto a bolsas de residuos",lx:420,ly:400}, {k:"kennedy",n:"Kennedy",img:"loc6.jpg",alt:"Una rata sobre el borde de un andén frente a locales comerciales cerrados",lx:270,ly:795} ]; var PIN='<path d="M12 22s7-6.2 7-12a7 7 0 1 0-14 0c0 5.8 7 12 7 12z"/><circle cx="12" cy="10" r="2.6" fill="#101010"/>'; var cur1=0, zs=[], lbs=[], chips=[]; (function(){ var svg=document.getElementById("mapa1"); baseMapa(svg,true); LOC.forEach(function(d,i){ var p=mk("path",{d:PATHS[d.k],"class":"z",tabindex:0,role:"button","aria-label":d.n},svg); p.addEventListener("click",function(){setLoc(i)}); p.addEventListener("keydown",function(e){if(e.key==="Enter"||e.key===" "){e.preventDefault();setLoc(i)}}); zs.push(p); }); LOC.forEach(function(d,i){ var g=pill(svg,d.lx,d.ly,d.n,"lb"); g.addEventListener("click",function(){setLoc(i)}); lbs.push(g); }); var list=document.getElementById("llist"); list.innerHTML=LOC.map(function(d,i){ return '<button type="button" class="ch" data-i="'+i+'"><svg viewBox="0 0 24 24" aria-hidden="true">'+PIN+'</svg><span>'+d.n+'</span><span class="cv" aria-hidden="true">›</span></button>'; }).join(""); chips=[].slice.call(list.querySelectorAll(".ch")); list.addEventListener("click",function(e){var b=e.target.closest(".ch");if(b)setLoc(+b.dataset.i)}); setLoc(0); })(); function setLoc(i){ cur1=i; var d=LOC[i]; zs.forEach(function(z,k){z.classList.toggle("on",k===i)}); /* la zona elegida se dibuja encima de las demás */ zs[i].parentNode.insertBefore(zs[i],lbs[0]); lbs.forEach(function(l,k){l.classList.toggle("on",k===i)}); chips.forEach(function(c,k){c.classList.toggle("on",k===i)}); document.getElementById("lcard").innerHTML='<img src="'+B+d.img+'" alt="'+d.alt+'">'+ '<div class="lb2"><h3><svg viewBox="0 0 24 24" aria-hidden="true">'+PIN+'</svg>'+d.n+'</h3><span class="rule"></span>'+ '<p>La Secretaría de Salud identificó esta localidad como particularmente crítica por la presencia elevada de roedores en diferentes sectores.</p></div>'; try{ var c=chips[i]; var box=c.parentNode; if(box.scrollWidth>box.clientWidth+2) box.scrollTo({left:Math.max(0,c.offsetLeft-15),behavior:"smooth"}); }catch(e){} sendHeight(); } /* ================= 02 Factores ================= */ var IC={ res:'<path d="M5 7h14M9 7V4h6v3M7 7l1 13h8l1-13M10 11v6M14 11v6"/>', inf:'<path d="M14.7 6.3a4 4 0 0 0-5.4 5.1L3.5 17.2a1.8 1.8 0 0 0 2.6 2.6l5.8-5.8a4 4 0 0 0 5.1-5.4l-2.4 2.4-2.2-.6-.6-2.2z"/>', acu:'<path d="M12 3c4 4 6 7 6 10a6 6 0 0 1-12 0c0-3 2-6 6-10z"/><path d="M9.5 14a2.5 2.5 0 0 0 2.5 2.5"/>', ali:'<path d="M7 3v8M5 3v5a2 2 0 0 0 4 0V3M7 11v10M16 3c-2 1.5-3 4-3 7v3h3v8"/>', obr:'<path d="M3 18h18M5 18a7 7 0 0 1 14 0M12 8v3M9 18v-3M15 18v-3"/>' }; var FAC=[ {t:"Manejo inadecuado de residuos sólidos",ic:"res",img:"fac1.jpg",alt:"Una rata entre bolsas de basura rotas al atardecer"}, {t:"Falta de mantenimiento de la infraestructura urbana",ic:"inf",img:"fac2.jpg",alt:"Una rata saliendo de una alcantarilla bajo un andén deteriorado"}, {t:"Acumulación de residuos",ic:"acu",img:"fac3.jpg",alt:"Una rata sobre un contenedor desbordado de residuos en un callejón"}, {t:"Preparación de alimentos en espacios públicos",ic:"ali",img:"fac4.jpg",alt:"Una rata junto a un puesto ambulante de comida de noche"}, {t:"Transformaciones y obras civiles que modifican sus hábitats",ic:"obr",img:"fac5.jpg",alt:"Una rata entre escombros frente a una obra en construcción"} ]; var FTXT="De acuerdo con la Secretaría de Salud, este es uno de los factores que favorecen la presencia de roedores en Bogotá."; var cur2=0, fcs=[]; (function(){ var el=document.getElementById("fDesk"); el.innerHTML='<div class="fgrid">'+FAC.map(function(f,i){ return '<button type="button" class="fc" data-i="'+i+'"><span class="fi"><img src="'+B+f.img+'" alt="'+f.alt+'" loading="lazy"><span class="ic"><svg viewBox="0 0 24 24" aria-hidden="true">'+IC[f.ic]+'</svg></span></span><span class="ft">'+f.t+'.</span></button>'; }).join("")+'</div><div class="fdet" id="fdet" aria-live="polite"></div>'; fcs=[].slice.call(el.querySelectorAll(".fc")); el.querySelector(".fgrid").addEventListener("click",function(e){var b=e.target.closest(".fc");if(b)setFac(+b.dataset.i)}); setFac(0); var m=document.getElementById("fMob"); m.innerHTML='<div style="margin-top:20px"><div class="track">'+FAC.map(function(f,i){ return '<article class="sl"><img src="'+B+f.img+'" alt="'+f.alt+'" loading="lazy"><div class="sb"><h4>'+f.t+'</h4><div class="tx"><p>'+FTXT+'</p></div><div class="fade"></div></div></article>'; }).join("")+'</div>'+ctrlHTML(FAC.length)+'</div>'; carrusel(m,function(i){cur2=i;}); })(); function setFac(i){ cur2=i; var f=FAC[i]; fcs.forEach(function(b,k){b.classList.toggle("on",k===i)}); document.getElementById("fdet").innerHTML='<img src="'+B+f.img+'" alt="'+f.alt+'"><div class="ftx"><h3>'+f.t+'</h3><p>'+FTXT+'</p></div>'; sendHeight(); } /* ================= 03 Denuncias ================= */ var COL={f:"#D9483B",t:"#3FA0E6",p:"#D6A018"}; var TIPO={f:{c:"var(--rojo)",n:"Funcionario"},t:{c:"var(--azul)",n:"Testimonio"},p:{c:"var(--ocre)",n:"Periodístico"}}; var DEN=[ {loc:"Engativá",b:"Bachué y Villa Cristina",tp:"f",img:"den1.jpg",alt:"Una rata sobre un andén junto a un humedal", tx:"A principio de año en la localidad de Engativá, dos barrios registraron problemas sanitarios por roedores, específicamente en los barrios de Bachué y Villa Cristina. El concejal Rubén Torrado hizo un llamado a la Secretaría de Salud de Bogotá y a la Uaesp.", url:"https://concejodebogota.gov.co/ratas-invaden-dos-barrios-en-engativa-concejal-ruben-torrado-pide/cbogota/2026-01-26/184028.php",lab:"Concejo",x:420,y:330,dir:"l"}, {loc:"Kennedy",b:"Barrio Roma",tp:"f",img:"den2.jpg",alt:"Una rata erguida junto a un muro de ladrillo", tx:"Por otro lado, el edil de Teusaquillo, Alejandro Zamora, se ha hecho popular en los últimos meses por denunciar la proliferación de estos animales en barrios como Roma, uno de los principales sectores de Kennedy. Varios habitantes habrían hecho denuncias por la situación.", url:"https://www.instagram.com/reel/DYPjYPlxdj_/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==",lab:"Instagram",x:255,y:800,dir:"l"}, {loc:"Teusaquillo",b:"Calle 42 con Caracas",tp:"f",img:"den3.jpg",alt:"Una rata en el piso junto a puestos de comida callejera", tx:"Durante los recorridos realizados con el edil, se identificó la zona de la 42 con Caracas con un punto en el que proliferan estos animales. En la visita se logró evidenciar cómo los roedores habitan en el sitio, donde tienen puestos de comida que atienden a varias personas sin ningún cuidado por estas criaturas.", url:"",lab:"",x:665,y:560,dir:"r"}, {loc:"San Cristóbal",b:"Sector del 20 de Julio",tp:"t",img:"den4.jpg",alt:"Ratas junto a madrigueras en una zona verde", tx:"Asimismo, se ha conocido denuncias de habitantes del sector del 20 de Julio, en las que comentan que varias zonas del sector se encuentran plagadas de roedores.", url:"",lab:"",x:715,y:775,dir:"l"}, {loc:"Usaquén",b:"El Codito",tp:"p",img:"den5.jpg",alt:"Una rata comiendo en el césped de un conjunto residencial", tx:"Otra de las localidades afectadas sería Usaquén. En mayo de este año se reportaron denuncias en el barrio El Codito por el avistamientos de ratas en las zonas verdes y conjuntos residenciales del lugar.", url:"https://www.eltiempo.com/bogota/el-codito-y-otros-barrios-de-bogota-enfrentan-creciente-invasion-de-roedores-3559123",lab:"El Tiempo",x:845,y:150,dir:"l"}, {loc:"Kennedy",b:"Estación Américas – Av. Boyacá",tp:"t",img:"den6.jpg",alt:"Una rata en la zona verde junto a una estación de TransMilenio", tx:"Asimismo, según el siguiente testimonio: “En la estación de tm Américas- Av Boyacá en la parte de la zona verde siempre hay ratas😭😭😭😭. Ya he visto en más de 4 oportunidades en los últimos 2 meses, horrible”, por lo anterior esta zona también podría ser una de las principales afectadas.", url:"",lab:"",x:385,y:715,dir:"r"} ]; function srcBtn(d){ return d.url?'<a class="src" href="'+d.url+'" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ver fuente · '+d.lab+' <span aria-hidden="true">↗</span></a>':''; } var cur3=0, pins=[], dDots=[], dCnt=null, dPrev=null, dNext=null; (function(){ var svg=document.getElementById("mapa3"); baseMapa(svg,false); DEN.forEach(function(d,i){ var g=mk("g",{"class":"pn",tabindex:0,role:"button","aria-label":d.loc+": "+d.b},svg); var gr=mk("g",{"class":"gr"},g); var tr=mk("g",{transform:"translate("+(d.x-30)+","+(d.y-55)+") scale(2.5)"},gr); var p=mk("path",{"class":"pp",d:"M12 22s7-6.2 7-12a7 7 0 1 0-14 0c0 5.8 7 12 7 12z",fill:COL[d.tp]},tr); mk("circle",{cx:12,cy:10,r:2.6,fill:"#101010"},tr); var w=d.loc.length*15.5+26; var lx=d.dir==="r"?d.x+34:d.x-34-w; var lg=mk("g",{"class":"lbl"},g); mk("rect",{x:lx,y:d.y-62,width:w,height:42,rx:21},lg); var t=mk("text",{x:lx+w/2,y:d.y-33,"text-anchor":"middle"},lg); t.textContent=d.loc; g.addEventListener("click",function(){setDen(i,"pin")}); g.addEventListener("keydown",function(e){if(e.key==="Enter"||e.key===" "){e.preventDefault();setDen(i,"pin")}}); pins.push(g); }); var ct=document.getElementById("dctrl"); ct.innerHTML=ctrlHTML(DEN.length); dDots=[].slice.call(ct.querySelectorAll(".dot")); dCnt=ct.querySelector(".count"); dPrev=ct.querySelector(".prev"); dNext=ct.querySelector(".next"); dPrev.addEventListener("click",function(){setDen(cur3-1,"btn")}); dNext.addEventListener("click",function(){setDen(cur3+1,"btn")}); dDots.forEach(function(x,k){x.style.cursor="pointer";x.addEventListener("click",function(){setDen(k,"btn")})}); setDen(0,"init"); })(); function checkCard(){ var c=document.getElementById("dcard"),t=c.querySelector(".dt"); if(t) c.classList.toggle("more",t.scrollHeight-t.scrollTop-t.clientHeight>4); } function setDen(i,from){ i=Math.max(0,Math.min(DEN.length-1,i)); cur3=i; var d=DEN[i]; pins.forEach(function(p,k){p.classList.toggle("on",k===i);if(k===i) p.parentNode.appendChild(p)}); var c=document.getElementById("dcard"); c.style.animation="none"; void c.offsetWidth; c.style.animation=""; c.innerHTML='<div class="dh"><i style="background:'+TIPO[d.tp].c+'"></i>'+d.loc+'<span class="t">'+TIPO[d.tp].n+'</span></div>'+ '<img src="'+B+d.img+'" alt="'+d.alt+'"><div class="db"><h4>'+d.b+'</h4><div class="dt">'+d.tx+'</div><div class="fade"></div>'+srcBtn(d)+'</div>'; var t=c.querySelector(".dt"); t.addEventListener("scroll",checkCard,{passive:true}); chain(t); var im=c.querySelector("img"); im.addEventListener("load",function(){checkCard();sendHeight()}); dDots.forEach(function(x,k){x.classList.toggle("on",k===i)}); dCnt.textContent=(i+1)+" / "+DEN.length; dPrev.disabled=i===0; dNext.disabled=i===DEN.length-1; setTimeout(checkCard,60); sendHeight(); } window.addEventListener("resize",checkCard); window.addEventListener("load",sendHeight); sendHeight(); })(); </script> </body> </html> '>