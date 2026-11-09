Bogotá, ¿paraíso roedor? Las señales de una plaga que estaría ganando terreno en la capital
Este animal ha convivido generaciones enteras con el ser humano, lo que ha ocasionado que desde tiempos antiguos exista una estrecha relación entre ambas especies. Siendo uno de los principales transmisores de eventos trágicos como la peste negra, hasta llegar a ser adorado en culturas como la de la India. Sin duda, nuestra relación con los roedores continuará en el futuro, pero como ciudadanos se puede escoger qué tan estrecho va a ser este vínculo.
Bajo el asfalto y demás superficies en las que transitamos varias veces durante nuestros días, se esconde un animal que enciende las alarmas inmediatas de quien lo ve. Se trata de las ratas y ratones, que se han convertido casi en un ciudadano más en la inmensidad de Bogotá, habitando desde las basuras regadas por la ciudad hasta por debajo de la tierra, en diferentes madrigueras o huecos.
Seguramente la mayoría de personas se han encontrado con esta especie de roedor en más de una ocasión, y no es por simple casualidad. Es que muchos ya consideran este animal una plaga que no solamente afecta la comodidad con la que habitamos, sino que también cambia drásticamente la visión que se tiene sobre una ciudad limpia.
Diferentes autoridades ya se han pronunciado sobre el tema, como es el caso del edil de Teusaquillo, Alejandro Zamora, un funcionario que en los últimos meses ha puesto la lupa sobre esta problemática. Asimismo, se ha hecho viral en redes sociales gracias a los videos en los que recorre e intercede en diferentes zonas de Bogotá plagadas por ratas y ratones.
Una plaga que no distingue fronteras
Zamora habló con SEMANA, mencionando que las causas de esta situación no son responsabilidad exclusiva “de la comunidad ni tampoco de la institucionalidad”, dejando claro que se trata de una corresponsabilidad. Por su parte, el edil destacó que la presencia de estos seres se evidencia principalmente en los espacios en los que no se manejan de manera eficiente los residuos, ya que estos animales ven estos lugares como sitios perfectos para conseguir comida.
“Es un tema de salud ecosistémica, porque la presencia de roedores altera el equilibrio del entorno y termina afectando no solamente a la fauna, sino todo lo que gira alrededor del ecosistema”, afirmó.
Pero para Zamora, reducir el problema únicamente a la aparición de ratas sería desconocer otras consecuencias que recaen directamente sobre quienes deben convivir con ellas. De acuerdo con el edil, al hablar con comunidades afectadas ha encontrado que la problemática también tiene una dimensión relacionada con la salud mental, pues hay personas que sienten fobia o un temor considerable hacia estos animales.
Ratas, en Bogotá: edil denuncia una problemática que crece en la ciudad
¿Bogotá está siendo invadida por las ratas? El edil de Teusaquillo Alejandro Zamora habla sobre la proliferación de roedores en diferentes barrios, las denuncias ciudadanas y los riesgos que representa esta problemática para la salud pública.
A esto se suma el impacto sobre la actividad económica y la vida cotidiana. Zamora relató que en sectores como Roma, en Kennedy, ha conocido casos de comerciantes afectados por la presencia de roedores. El problema, explicó, puede terminar influyendo incluso en la percepción que tienen los clientes sobre determinados establecimientos y en la tranquilidad de quienes trabajan allí.
La preocupación también está relacionada con la salud pública. El edil mencionó la leptospirosis como una de las enfermedades que puede transmitirse mediante ambientes contaminados con orina de animales infectados y advirtió sobre la importancia de la prevención y el diagnóstico oportuno.
Cuando compartir la ciudad se vuelve peligroso
La Secretaría Distrital de Salud, por su parte, explicó que las enfermedades asociadas al contacto con roedores suelen producir cuadros febriles que pueden confundirse inicialmente con otras enfermedades. Por eso, una de las principales señales de alerta aparece cuando estos síntomas se presentan después de un contacto confirmado con estos animales o sus excretas. La entidad recomienda consultar al médico ante cuadros de fiebre que no evolucionen adecuadamente o que empeoren y comprometan diferentes sistemas del organismo.
La entidad también aclara que los roedores siempre han hecho parte del ecosistema urbano de Bogotá. Lo que puede estar generando la percepción de un aumento de su presencia es, entre otros factores, la transformación de la ciudad. Las obras civiles pueden dejar expuestos hábitats subterráneos y obligar a estos animales a desplazarse hacia espacios más cercanos a los asentamientos humanos.
A esto se suman factores como el manejo inadecuado de residuos, la falta de mantenimiento de infraestructura urbana y problemas de hermeticidad en las redes de alcantarillado. Según la Secretaría, corregir estos factores resulta fundamental para controlar de manera efectiva la presencia de roedores.
Asimismo, la Secretaría de Salud identificó sectores de localidades como Chapinero, Usaquén, Suba, Bosa, Engativá y Kennedy donde existen zonas particularmente críticas. Entre los escenarios de mayor preocupación aparecen áreas cercanas a grandes obras civiles, sectores con amplia oferta gastronómica, espacios públicos utilizados para la preparación de alimentos y lugares donde se acumulan grandes cantidades de residuos.
Para enfrentar la problemática, las entidades distritales cuentan con una distribución de competencias establecida mediante la Directiva 004 de 2024. Allí se determinan las responsabilidades de diferentes entidades frente a los factores que favorecen la presencia de roedores. Además, existen espacios de coordinación intersectorial en las localidades para abordar situaciones específicas.
Sin embargo, el problema no depende únicamente de las autoridades. Zamora considera que Bogotá necesita dejar de normalizar la presencia de estos animales y fortalecer la corresponsabilidad entre instituciones y ciudadanía.
“Más que decir que las entidades no están haciendo lo suficiente, considero que estamos frente a una problemática que exige mayor articulación, continuidad y corresponsabilidad”, afirmó el edil, quien también destacó el trabajo que realizan entidades como la UAESP, Aguas de Bogotá y la Secretaría Distrital de Salud.
Tras las huellas de una posible plaga
Desde Pereira, Camila Andrea Medina Duque, coordinadora de la Secretaría de Salud de esa ciudad y zootecnista, explicó que los roedores son animales omnívoros capaces de alimentarse de diferentes tipos de comida, incluso en estado de descomposición y de otros animales. A su juicio, que un roedor aparezca durante el día puede ser una señal importante sobre la densidad de su población.
“Lo normal es que ellos salgan de noche, eso es como su hábitat o su temperamento y comportamiento habitual”, explicó Medina. Por eso, encontrar roedores durante el día, escuchar ruidos o chillidos y descubrir alimentos roídos son señales que deberían llamar la atención de los habitantes.
La experta también explicó que la cercanía entre estos animales y las personas es común porque las ciudades les proporcionan alimento y refugio. “Nosotros somos sus principales proveedores de hospedaje y alimentación”, afirmó.
Sin embargo, señaló que una agresión directa de un roedor contra una persona es poco frecuente y suele producirse cuando existe una proximidad considerable o cuando alguien intenta atraparlo.
El mayor riesgo está relacionado con las condiciones que permiten su proliferación y con la posibilidad de contacto con ambientes contaminados. Medina explicó que la leptospirosis puede transmitirse a través de la orina de animales infectados y que, si no es detectada a tiempo, puede representar un problema grave para la salud.
GALERIA FOTOS PRESENCIA ROEDORES
Por ello, ambas miradas coinciden en un punto, el control no comienza únicamente cuando aparece una rata en la calle, también empieza en las viviendas, los comercios y los espacios públicos, con acciones como almacenar adecuadamente los alimentos, mantener limpias las cocinas, disponer correctamente los residuos y reportar lugares que puedan favorecer la proliferación.
La Secretaría de Salud de Bogotá señala que la vigilancia de la leptospirosis combina acciones rutinarias, búsqueda activa institucional e investigación de campo. Estas búsquedas no se realizan de manera permanente ni generalizada, sino que se activan de acuerdo con el riesgo epidemiológico, la aparición de casos, posibles conglomerados o fuentes de exposición.
En caso de confirmarse un contagio, la prioridad es identificar dónde ocurrió la exposición, establecer la posible fuente, detectar otros casos y garantizar el tratamiento médico. La entidad explica que no se requiere un aislamiento estricto del paciente, debido a que la transmisión entre personas es excepcional.
Así, detrás de una rata que aparece entre las calles, las basuras o las alcantarillas existe un problema mucho más amplio. No se trata solamente de la imagen de una ciudad o de la incomodidad que genera encontrarse con estos animales. También están en juego la salud pública, la actividad económica, el bienestar de las comunidades y el equilibrio del entorno.
Créditos
- Edición
- Carolina Flechas Anzola
- Autor
- Felipe Castaño Vanegas
- Producción Multimedia
- José Barrera HernándezHéctor Alejandro Bernal
- Fotografía
- Semana
- Corrección de Estilo
- Fernando GonzálezWilliam TocoraSabina Ojeda
- Video
- Natalia Vega
- Edición de Video
- Natalia VegaJavier Hernández
- Agradecimientos
- Alejandro ZamoraSecretaría de Salud de BogotáCamila Andrea Medina Duque