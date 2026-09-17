Candidatos presidenciales, perfiles y propuestas | Elecciones 2022
Después de una reñida contienda electoral, la carrera por la primera vuelta presidencial comenzó. SEMANA, líder en elecciones, le trae toda la información para que conozca a los candidatos y acuda a las urnas bien informado el próximo 29 de mayo.
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Las elecciones del 13 de marzo dejaron en claro el interés de los colombianos por la democracia y por una transformación política en el país. De hecho, decantaron la contienda presidencial y dieron luz verde a la carrera por la primera vuelta. Colombia le puso la lupa a las consultas interpartidistas y escogió a los tres candidatos definitivos que estarán cara a cara con Íngrid Betancourt y Rodolfo Hernández para llegar a la Casa de Nariño.
Por el Equipo por Colombia, el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, resultó vencedor con el 54,18 % de los votos. En la consulta del Pacto Histórico, el senador Gustavo Petro arrasó con una votación del 80,51 %, representando así a la Colombia Humana. Mientras que por la consulta de Centro Esperanza, Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia, ganó con el 33,49 %.
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