Candidatos presidenciales, perfiles y propuestas | Elecciones 2022

Encuentre aquí sus perfiles y las propuestas principales de sus campañas.

Las elecciones del 13 de marzo dejaron en claro el interés de los colombianos por la democracia y por una transformación política en el país. De hecho, decantaron la contienda presidencial y dieron luz verde a la carrera por la primera vuelta. Colombia le puso la lupa a las consultas interpartidistas y escogió a los tres candidatos definitivos que estarán cara a cara con Íngrid Betancourt y Rodolfo Hernández para llegar a la Casa de Nariño.

Por el Equipo por Colombia, el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, resultó vencedor con el 54,18 % de los votos. En la consulta del Pacto Histórico, el senador Gustavo Petro arrasó con una votación del 80,51 %, representando así a la Colombia Humana. Mientras que por la consulta de Centro Esperanza, Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia, ganó con el 33,49 %.

SEMANA le trae todos los perfiles y las propuestas de los candidatos a la primera vuelta. Consúltelos aquí.

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Perfil y propuestas de Gustavo Petro - Elecciones 2022

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Perfil y propuestas de Federico Gutiérrez - Elecciones 2022

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Perfil y propuestas de Sergio Fajardo - Elecciones 2022

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Perfil y propuestas de Rodolfo Hernández - Elecciones 2022

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Perfil y propuestas de Ingrid Betancourt - Elecciones 2022

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