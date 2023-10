Cómo invertir al cierre de 2023, opciones para sacarle provecho a la incertidumbre

Invertir nunca ha sido una tarea fácil. No solo requiere conocimiento y asesoría, sino también ‘estómago’, pues como bien se sabe, los activos más rentables son los más riesgosos y solo quienes pueden aguantarse el vértigo de las caídas son aquellos que se lanzan a comprar cuando los precios están bajos, conscientes de la posibilidad de pérdidas adicionales, pero convencidos de que luego vendrá el desquite.

Los productos de inversión o ahorro ya no requieren grandes montos para la apertura ni extensos trámites bancarios.

Se sabía que este 2023 iba a ser un año de bajo crecimiento , pues no eran sostenibles los ritmos por encima del 7 por ciento que registró el país en 2021 y 2022, pero con lo que pocos expertos contaban era con que la inflación se iba a demorar en bajar y eso ha llevado a una mezcla que muchos consideran tóxica: crecimiento casi nulo y elevado nivel de precios.Muy pocos pronosticaban esa mezcla para Colombia, que técnicamente se conoce como estanflación, pero ahora cada vez más analistas dicen que el país estaría entrando en esa condición, la cual es bastante complicada de superar, pues golpea indicadores sociales como el empleo y la pobreza, al tiempo que desincentiva las inversiones.

Cuando empezaban a desaparecer los fantasmas de una recesión en el planeta, el nerviosismo que generan los conflictos entre Rusia y Ucrania y ahora en Gaza revivieron las expectativas de un aumento en la inflación y de un impacto en el crecimiento. Pero no son las únicas preocupaciones.

A esa coyuntura económica se ha sumado una elevada incertidumbre política derivada de los escándalos de familiares y personas cercanas al presidente Gustavo Petro, así como la alta ambigüedad que generan las reformas sociales del Ejecutivo. De hecho, ellas son hoy, para 21 firmas financieras consultadas por Dinero, el mayor riesgo económico que enfrenta el país. A los analistas no les preocupa que se tramiten cambios en los frentes pensional, laboral y de salud, pues consideran necesario hacer ajustes para que funcionen mejor, pero temen que el Congreso apruebe las reformas tal como las plantea el Gobierno, lo que implicaría transformaciones radicales, con elevados costos para las finanzas públicas y para el sector privado. Para algunos sería un salto al vacío, lo que de nuevo complicaría cualquier inversión.

Usando modelos de economía política, varios expertos consultados por Dinero evaluaron las posibilidades de estos proyectos en el Congreso. También intentaron explicar por qué el empleo no se ha deteriorado pese a la desaceleración económica.

En el frente externo las cosas no están mejores. A una guerra de más de un año en Ucrania, se sumó un nuevo conflicto internacional en Oriente Medio, que podría tener consecuencias catastróficas para el mundo

entero y alterar los precios de materias primas como el petróleo, el cual es vital para Colombia. Adicionalmente, todo indica que la Reserva Federal (FED) no ha terminado aún su ciclo de alza de tasas de interés. Estas hoy se encuentran en 5,50 por ciento y diferentes estimaciones las ponen en 5,75 para el final del presente trimestre. El problema es que si la FED, que es la que marca la pauta en el mundo, no baja sus tasas, difícilmente los demás bancos centrales, como el colombiano, podrían hacerlo.