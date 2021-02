El drama de los niños adoptados en Holanda

Claudia Visbal recuerda que, cuando tenía cuatro años, subía a un avión con un funcionario de una casa de adopción rumbo a Holanda. Antes y durante el viaje, ella no se cansaba de decir repetidamente: “No me quiero ir, tengo familia”. Nadie la escuchó. El hombre que la acompañaba no le prestó atención y atribuyó sus palabras a una pataleta de niña malcriada. En el aeropuerto de Ámsterdam, su estado de ánimo no cambió. Ella pateó a su padre adoptivo cuando la recibió, al tiempo que decía “no me quiero quedar, tengo familia”.