Linkin Park llenó el Coliseo MedPlus el pasado lunes 11 de noviembre y con sus clásicos y sus más recientes éxitos como The Emptiness Machine, Heavy is The Crown y Over Each Other, hicieron que sus fanáticos vivieran un momento impactante lleno de energía, poder, luces, amor, y mucha música al estilo que solo la banda estadounidense puede dar.