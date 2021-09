El soldado indígena guardián de Caño Cristales

En medio de las visitas del día y en la lucha diaria para que en un lugar de estas características no se adelanten construcciones , hay unos vigilantes que suelen pasar desapercibidos, con un rol determinante para garantizar la seguridad. Todos portan fusil, pero no todos están en la guerra. Algunos lo portan para defender a la naturaleza. Uno de ellos es el soldado profesional Octavio Apushana Ipuana, oriundo de La Guajira, quien terminó cruzando el país para custodiar el denominado río de las algas rojas o río de los siete colores. “Soy el soldado Apushana Ipuana Octavio. Pertenezco a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. Mi rol aquí en el Ejército es cuidar el agua, la vida, los ecosistemas, el medioambiente, la naturaleza”, aseveró el uniformado.

Nacido el 10 de abril del año 2000, el soldado indígena le encuentra mucho sentido a su rol en Caño Cristales, toda vez que, aseguró, recibió una formación en la cultura wayúu destinada al cuidado del medioambiente. “De niño me enseñaron a cuidar la naturaleza. Mis padres me enseñaron a cuidar el agua. Y a mis padres sus abuelos, mis antepasados. Ellos me enseñaron a cultivar, a cuidar la naturaleza”, agregó, mientras portaba su fusil y de fondo con el río de Caño Cristales haciendo su tradicional y encantador sonido.