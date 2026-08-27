Ellas inspiran Mujeres del sector corporativo y fundaciones

Hay ediciones que nacen para registrar un momento y otras, para explicarlo. La nueva edición de la revista Mujeres de Alto Impacto del Círculo de Mujeres Semana Dinero pertenece a la segunda. Porque pocas veces coinciden tantas conversaciones sobre el liderazgo, la innovación, el poder, la economía, la sostenibilidad y la transformación corporativa en un mismo lugar. Y, curiosamente, todas tienen un factor en común: las mujeres que hoy las están protagonizando.

La propuesta editorial de la primera edición de 2026 parte de un concepto simbólico: cara y cruz.

Esta cara de la publicación está construida con las historias de quienes impulsan el desarrollo económico, fortalecen la reputación y el cumplimiento corporativo, transforman vidas a través del impacto social, reinventan la gestión del talento humano, trabajan por un planeta más sostenible, abren camino en la ciencia y la tecnología o rompen estereotipos en sectores históricamente masculinizados.

Ellas, desde sus iniciativas sociales, cambian miles de vidas en Colombia y el mundo.

El poder de transformar vidas

Estas 13 mujeres trabajan desde distintos escenarios para cambiar realidades: impulsan liderazgos, generan oportunidades a través de la moda y la educación, fomentan la diversidad y la inclusión, crean comunidades y convierten la solidaridad en una causa. Sus historias reflejan que el verdadero impacto está en las vidas que logran transformar.

Infografía Círculo de mujeres

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Ellas en la tecnología

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Medioambiente y sostenibilidad

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Rompiedo estereotipos de género

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Talento humano

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Industria cultural