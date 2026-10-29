EMPRESARIAS DE ALTO IMPACTO
Estas mujeres representan una nueva generación de empresarias que entiende el crecimiento como un equilibrio entre la prosperidad, la innovación y la sostenibilidad. Desde sus organizaciones, buscan desarrollar modelos de negocio capaces de responder a las transformaciones del mercado, adaptarse a un entorno cada vez más exigente y encontrar nuevas formas de crear valor.
El camino no está exento de desafíos: las dinámicas económicas, los cambios tecnológicos y las nuevas demandas sociales les exigen tomar decisiones, cuestionar modelos establecidos y anticiparse al futuro. En ese contexto, sus apuestas empresariales reflejan una manera de entender el liderazgo que combina visión estratégica, capacidad de adaptación y compromiso con la construcción de organizaciones preparadas para perdurar y generar oportunidades.
Sus empresas tienen decenas de empleados, presencia en distintas regiones del país y proyección internacional. Algunas se han convertido en referentes de sus sectores y han construido grandes conglomerados; otras han apostado por marcas boutique que conquistan mercados de nicho. Las une una visión empresarial capaz de abrir caminos, generar valor y dejar huella en sus industrias.
El desarrollo económico de Colombia está estrechamente ligado a la capacidad de sus empresas para generar empleo, ingresos y oportunidades. En ese escenario, las mujeres han ganado protagonismo: hoy lideran el 51,5 % de las unidades económicas del país, frente al 48,5 % encabezado por hombres. Una participación que evidencia su peso en la actividad productiva y su contribución a la dinámica empresarial, especialmente en los entornos urbanos.
La innovación es una fuerza clave para el desarrollo de la sociedad y la transformación de los negocios. Desde la ciberseguridad y las fintech hasta la transformación digital, la consultoría estratégica y la creación de nuevos negocios, estas empresarias lideran iniciativas que impulsan cambios en sectores diversos. Muchas se han formado en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y han abierto camino en campos donde la participación femenina sigue siendo baja, ampliando también las oportunidades para que otras mujeres se sumen a estos ámbitos.
Desde la prestación de servicios de salud y el desarrollo de soluciones para el bienestar de los empleados hasta la creación de clínicas especializadas y la fabricación de productos de belleza en alianza con grandes marcas, estas empresarias han construido negocios que responden a distintas necesidades del mercado. Sus empresas abarcan un amplio espectro de servicios y productos, con propuestas que conectan la salud, el bienestar y la belleza con la innovación y el desarrollo empresarial.