EMPRESARIAS DE ALTO IMPACTO

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Para agregar o quitar tarjetas, // agregar o quitar objetos de este arreglo. El orden aquí es // el orden en pantalla. // url: enlace al que va al hacer clic // titulo: título de la tarjeta // chapo: descripción corta (se recorta según LIMITE_CHAPO) // imagen: URL de la foto // ============================================================ var ARTICULOS = [ { url: "https://www.semana.com/mujeres/circulo-de-mujeres/articulo/las-arquitectas-que-estan-disenando-el-futuro/202602/", titulo: "Las arquitectas que están diseñando el futuro", chapo: "Las mujeres lideran cerca del 40 por ciento de los emprendimientos orientados a la innovación y están a la par o por encima de los hombres en 18 de 51 países, según el estudio Women’s Entrepreneurship Report del año pasado. Pese a los desafíos históricos que el liderazgo femenino ha enfrentado en esta materia, hoy dejan huella e impacto estratégico. Estas 13 mujeres están cambiando la conversación.", imagen: "https://pauta.semana.com/2026/10_octubre/circulo_mujeres/lado_a_construyen/img6.jpg" } ]; // Texto del badge junto al ícono var BADGE_TEXTO = "Círculo de mujeres"; // Límite de caracteres del chapo. Si lo supera, se corta en la // última palabra completa y se agrega "..." var LIMITE_CHAPO = 180; function recortarChapo(texto) { texto = (texto || "").trim(); if (texto.length <= LIMITE_CHAPO) return texto; var corte = texto.slice(0, LIMITE_CHAPO); var ultimoEspacio = corte.lastIndexOf(" "); if (ultimoEspacio > LIMITE_CHAPO * 0.6) { corte = corte.slice(0, ultimoEspacio); } corte = corte.replace(/[\s,.;:\-–—]+$/, ""); return corte + "..."; } // Ícono: Círculo de mujeres (SVG propio) var badgeSVG = "<svg xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\" viewBox=\"0 0 192.72 256.56\">" + "<path d=\"M119.7,248.62c3.49.74,4.08,6.92-.99,7.51H10.18c-4.89-.29-9.19-4.42-9.73-9.26,1.05-20.1-1.39-41.59-.02-61.52.82-11.91,7.4-22.72,17.26-29.24,17.73-8.06,36.3-14.38,54.42-21.58l.77-.72c.08-1.16.44-3.12-.42-3.95-.49-.47-5.77-2.54-7.16-3.34-26.73-15.27-35.63-52.27-28.41-80.71C42.99,21.73,62.77-1.75,89.72.1c5.84.4,7.15.41,12.99.03,28.55-1.88,48.82,23.15,54.01,48.97,5.67,28.23-3.31,63.09-29.76,77.78-3.42,1.9-8.36,2.1-6.94,6.92l51.27,20.23c12.06,5.55,20.23,18.12,21.18,31.32.24,3.33.51,17.31-.24,19.8-1.06,3.47-5.73,3.3-7.17.12-.65-10.38,1.54-21.17-3.17-30.83-7.77-15.97-26.87-17.03-41.19-24.31-.23,6.92,1.9,14.33,2.25,21.25.18,3.49.56,6.67-2.82,8.67-5.3,3.13-13.3-3.06-19.05-1.54l-21.13,22.37v47.75h19.75ZM64.44,116.62c-1.28-2.75-3.05-5.2-4.23-8.02-4.75-11.41-4.76-24.72,5.23-33.24,8.66-7.4,17.17-9.68,25.26-19.74,6.3-7.83,6.28-11.36,9.49-20.01,1.34-3.61,5.54-5.43,8.93-3.42,2.92,1.73,7.62,12.63,10.12,16.38,2.09,3.14,10.72,14.51,13.98,15.02,1.67.26,3.52-.09,5.34.16,5.36.73,7.61,3.4,10.96,7.04.38.41.63,1.32,1.18.34,1.07-1.93-.4-15.15-.9-18.11-3.83-22.37-20.79-47.05-46.1-45.39-2.18.14-5.22,1.26-7.08,1.33s-5.56-1.24-7.9-1.35c-25.1-1.28-41.81,23.16-45.62,45.42s2.51,49.48,21.35,63.6ZM106.46,41.63c-3.06,11.69-11.01,21.52-20.27,28.98-8.6,6.94-21.62,10.03-21.73,23.27-.2,24.65,29.68,39.1,49.65,25.65,17.5-11.79,14.26-31.05,14.25-49.56l-11.1-11.4-10.8-16.94ZM135.95,90.62c12.25-.91,12.36-18.62,0-19.5v19.5ZM127.45,117.62c7.48-5.55,13.75-13.16,16.99-22-2.76,1.48-5.74,2.75-8.95,2.55l-3.45,11.8-4.59,7.66ZM112.45,129.12c-10.33,4.23-21.65,4-31.99,0l-.28,7.02,15.78,49.48,1.04-.7,15.73-48.77-.28-7.02ZM74.43,142.14l-13.74,4.97-3.24,26c5.1-.68,10.18-3.43,15.41-2.16,5.74,1.4,10.22,9.02,14.59,12.66l-13.02-41.48ZM135.45,173.12l-3.24-26-13.74-4.97-13.02,41.48c4.37-3.64,8.85-11.26,14.59-12.66,5.23-1.27,10.31,1.48,15.41,2.16ZM92.45,248.62v-48.75l-20.63-21.37c-5.63-2.44-20.8,9.2-22.09-4.13l2.72-24.25c-10.93,5.66-28.07,8.01-36.51,17.24-4.27,4.67-7.34,11.24-7.92,17.58-1.76,19.28,1.19,40.92-.08,60.45-.24.79,1.25,3.24,1.76,3.24h20.75v-65.75c0-.23,1.37-2.08,1.71-2.28,1.76-1.06,5.79-.23,5.79,1.78v66.25h54.5Z\"/>" + "<path d=\"M162.45,248.62h20.75c.78,0,1.66-2.41,1.76-3.24.88-7.44-1.11-17.25.02-24.48.69-4.41,6.8-4.16,7.44,0-.5,8.22.77,17.4.05,25.49-.47,5.26-4.49,9.28-9.75,9.75-14.93,1.34-31.85-1.01-46.99-.05-5.08-.79-3.19-7.47-.53-7.47h19.75v-66.25c0-2.01,4.03-2.84,5.79-1.78.34.2,1.71,2.06,1.71,2.28v65.75Z\"/>" + "</svg>"; var arrowSVG = "<svg viewBox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\" stroke-width=\"2\" stroke-linecap=\"round\" stroke-linejoin=\"round\">" + "<path d=\"M5 12h14M13 6l6 6-6 6\"></path>" + "</svg>"; // Estrella de 4 puntas (decoración) var ESTRELLA = "M12 0C12.9 7.2 16.8 11.1 24 12C16.8 12.9 12.9 16.8 12 24C11.1 16.8 7.2 12.9 0 12C7.2 11.1 11.1 7.2 12 0Z"; // Círculo suave + arco + estrella abajo a la derecha var cardDecoSVG = "<div class=\"card__deco\"><svg viewBox=\"0 0 190 190\" xmlns=\"http://www.w3.org/2000/svg\">" + "<circle cx=\"150\" cy=\"170\" r=\"80\" fill=\"#E8CFC6\" fill-opacity=\"0.75\"/>" + "<circle cx=\"150\" cy=\"170\" r=\"110\" fill=\"none\" stroke=\"#C9704F\" stroke-width=\"1.2\"/>" + "<g transform=\"translate(31 161) scale(0.75)\" fill=\"#C9704F\"><path d=\"" + ESTRELLA + "\"/></g>" + "</svg></div>"; // Dominio base: las URL que empiezan con "/" se completan con este dominio var BASE_URL = "https://www.semana.com"; function normalizarURL(url) { if (!url) return ""; url = url.trim(); if (url.charAt(0) === "/") return BASE_URL + url; // Corrige dobles barras después del dominio (ej: www.semana.com//ruta) url = url.replace(/^(https?:\/\/)?([^\/]+)\/+/, function(m, proto, domain) { return (proto || "") + domain + "/"; }); // Agrega protocolo si falta if (!/^https?:\/\//i.test(url)) { url = "https://" + url; } return url; } function crearTarjeta(articulo) { var a = document.createElement("a"); a.className = "card"; a.href = normalizarURL(articulo.url); a.target = "_blank"; a.rel = "noopener noreferrer"; var imagen = (articulo.imagen || "").replace(/"/g, "%22"); a.innerHTML = "<div class=\"card__image\" style=\"background-image: url(" + imagen + ")\"></div>" + "<div class=\"card__content\">" + cardDecoSVG + "<div class=\"card__badge\">" + "<div class=\"card__badge-icon\">" + badgeSVG + "</div>" + "<span class=\"card__badge-text\">" + BADGE_TEXTO + "</span>" + "</div>" + "<div class=\"card__badge-line\"></div>" + "<h2 class=\"card__title\">" + articulo.titulo + "</h2>" + "<div class=\"card__divider\"></div>" + "<p class=\"card__description\">" + recortarChapo(articulo.chapo) + "</p>" + "<span class=\"card__button\">Leer artículo " + arrowSVG + "</span>" + "</div>"; return a; } function pintarArticulos(articulos) { var contenedor = document.getElementById("contenedor"); contenedor.innerHTML = ""; var validos = (articulos || []).filter(function(a) { return a.url !== undefined && a.url.trim() !== ""; }); if (validos.length === 0) { contenedor.innerHTML = "<p class=\"estado\">No hay artículos disponibles.</p>"; return; } // El número de tarjetas refleja el número de objetos del arreglo ARTICULOS validos.forEach(function(articulo) { contenedor.appendChild(crearTarjeta(articulo)); }); } pintarArticulos(ARTICULOS); </script> </div> <script> (function () { var root = document.getElementById("embed-root"); // Ajusta la altura del iframe que contiene este documento (srcdoc, mismo origen) function sendHeight() { var h = Math.ceil(root.getBoundingClientRect().height); if (!h) { return; } try { if (window.frameElement) { window.frameElement.style.height = h + "px"; } } catch (e) {} try { window.parent.postMessage({ type: "EMBED_HEIGHT", height: h }, "*"); } catch (e) {} } window.addEventListener("load", sendHeight); window.addEventListener("resize", sendHeight); new ResizeObserver(sendHeight).observe(root); new MutationObserver(sendHeight).observe(root, { childList: true, subtree: true, attributes: true }); Array.from(document.images).forEach(function (img) { if (!img.complete) { img.addEventListener("load", sendHeight, { once: true }); } }); if (document.fonts) { if (document.fonts.ready) { document.fonts.ready.then(sendHeight).catch(function () {}); } } })(); </script> </body> </html> '>