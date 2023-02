Especial desafíos de la salud

Especiales Semana

Después de varias semanas de expectativa, rumores y filtraciones, el pasado lunes 13 de febrero el gobierno de Gustavo Petro radicó el tan esperado proyecto de reforma a la salud. Algunos, alentados por el discurso del Presidente, suponen que con su aprobación se acabarán los problemas del sector, pero para muchos otros representa un riesgo enorme de entrar en un caos sanitario que borraría de tajo los avances de la Ley 100 en sus 30 años de vida.

En el proyecto quedó especificado que el objetivo es volver realmente universal el acceso a la salud y cerrar las brechas de atención, en especial entre las zonas urbanas y rurales. Estos planteamientos han generado un arduo debate sobre qué tan mal estamos en términos de acceso y cuál debería ser el futuro de las EPS. Una discusión que cada vez se vuelve más política y deja de lado los retos que el país debe superar en materia de salud en el corto y mediano plazo, con o sin reforma.

“Tenemos que pensar que además de la política pública, los retos tienen que afrontarse de una manera más global y se deben sumar distintos actores de la sociedad; el sistema en el país no funciona de manera aislada”, explica Enrique Peñaloza Quintero, profesor del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana. Una posición que comparte el doctor Víctor Castillo, presidente de la Fundación Cardiovascular de Colombia: “Por supuesto que aquí todavía hay un desequilibrio e inequidad en el acceso al sistema de salud, que se agrava si vemos las brechas que hay entre la ciudad y el campo. Pero, por lo general, estas inequidades no se analizan de manera global; poco se ahonda en factores como el acceso a medicamentos, la formación de médicos especialistas, y otras variables que inciden en las inequidades del sistema, que no necesariamente se solucionan con una reforma”.

En la coyuntura actual, la discusión ha girado en torno a la equidad en el acceso a los servicios, pero se ha dejado por fuera a la salud como concepto holístico, que va más allá de la prestación de servicios médicos, de atención oportuna y la recepción de tratamientos. En palabras del Peñaloza, “nosotros tenemos una visión patocéntrica (creer que la salud es la ausencia de la enfermedad) y no pensamos la salud como un concepto propio. La salud es también acceso a agua potable, tener un buen trabajo. En ese sentido, la salud es una intervención más global e integral que el momento de la atención. Parte de las discusiones del derecho a la salud no solo se remiten a que me den el acceso cuando yo me enfermo, tienen que ver con que yo no me enferme o me muera de condiciones que son prevenibles”.

Radiografía de las desigualdades

Cuando se habla de desigualdad en el acceso a la salud siempre se hace énfasis en reducir la brecha que hay entre las zonas urbanas y rurales. De acuerdo con el Dane, antes de la pandemia la mortalidad materna (muertes de madres por cada 100.000 nacidos vivos) en las ciudades alcanzaba un indicador de 41,2, mientras que en el campo era de 75, casi el doble. Este es uno de los indicadores base para determinar en qué situación se encuentra la salud pública de un país, ya que, como se explica en distintos informes del Ministerio de Salud, “la maternidad es un estado riesgoso si las condiciones sanitarias y sociales relacionadas con la gestación, el parto o el puerperio no son las adecuadas. Toda muerte materna fetal se configura como un problema de salud pública y social, agudizándose en contextos de desigualdades sociales y económicas”.

La salud mental también tiene su cuota de desigualdad social. “Aunque estar bien emocional y mentalmente es una condición básica para ser saludable, nosotros la hemos relegado al último lugar de las prioridades de la salud pública, ya sea porque falta acción del Estado o porque a la sociedad no le interesa”, advierte Diana Rodríguez, presidenta de la Asociación de Usuarios de la Clínica Montserrat. Y la salud mental de los colombianos no está bien, se deteriora año tras año. La tasa ajustada de mortalidad por trastornos mentales y del comportamiento pasó de 1,53 por cada 100.000 habitantes en 2016 a 2,19 en 2020, según el Ministerio de Salud. Además, en 2021 se registraron 2.962 suicidios, un aumento del 8 por ciento con respecto al año anterior, cuando se reportaron 2.714 casos.

En la última década el Estado le ha dado mayor importancia a tratar de evitar las muertes por enfermedades mentales, no obstante, los conocedores del tema aseguran que faltan más acciones, entre ellas mejorar la divulgación de estrategias para luchar contra enfermedades como la depresión, aumentar el número de especialistas y crear más programas de prevención y detección que abarquen todas las esferas sociales.

De acuerdo con Rodríguez, “el país ha encasillado la salud mental en un asunto de locos y manicomios, o solo se le presta atención cuando se llega a la etapa de consulta con el psicólogo o psiquiatra. Acá no tenemos en cuenta este asunto en el trabajo, no nos importa si los trabajadores están contentos o no. Tampoco hacemos estudios o evaluaciones sistemáticas que nos aclaren qué personas en un futuro puedan padecer de un trastorno mental”.

La deuda con las enfermedades no transmisibles

Uno de los grandes temas que tiene una alta incidencia en la salud, y que por sus indicadores desfavorables amerita ser atendido en el corto y mediano plazo, son las enfermedades no transmisible: eventos cardiovasculares (infartos de miocardio, ataques cerebrovasculares, hipertensión arterial…), cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y diabetes, entre otras. Afecciones que generalmente son de larga duración y tienen una progresión lenta.

El país tiene un rezago en su intervención, especialmente asociado a los factores de riesgo, pues estas enfermedades requieren una atención que va más allá de la implementación de una política pública y necesita, además, de la participación de distintos sectores de la sociedad y de un cambio de mentalidad. Es decir, si bien los médicos y las distintas organizaciones han advertido que las enfermedades no transmisibles se pueden prevenir, el conjunto de la sociedad cree que no es así.

El problema de este fenómeno es que se le presta atención sólo cuando se presentan los primeros síntomas de la enfermedad y no hay un esfuerzo importante aún en evitar los factores de riesgo, que por lo general están relacionados con el estilo de vida. Por eso, hoy las enfermedades no transmisibles son la principal causa de muerte. De hecho, en 2021 el infarto agudo de miocardio fue la segunda causa de muerte, con 48.421 casos, según el Dane. En cuanto a la diabetes, el número de personas diagnosticadas anualmente también aumenta dramáticamente y pasó de 1.294.940 en 2019 a 1.474.567 en 2021, de acuerdo con el Ministerio de Salud.

