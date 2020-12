“Estoy donde pueda servir”

Luego, como director de la URT, continuó la construcción de institucionalidad. Se avanzó en la presentación de demandas de restitución, así como en planes de retorno y la creación de proyectos productivos que lograron reconstruir comunidades campesinas, incluso en un contexto en el que las Farc-Ep aún estaban lejos de desmovilizarse. Con ello, el funcionario demuestra la capacidad de las instituciones de construir confianza y trabajar de la mano de las comunidades para lograr sus objetivos misionales. Como él mismo lo reconoce, los logros no solo fueron los procesos judiciales de restitución, sino haber propiciado con ello la reconstrucción de los municipios que habían quedado prácticamente vaciados por el desplazamiento de las comunidades. “La intención de quien llega a un cargo es lo importante –dice–: si llega a robar o a acomodar a sus amigos políticos, pues no va a hacer nada. Lo otro es no mentirle a la gente y saber hasta dónde se puede llegar y no prometer lo que uno no puede cumplir”.