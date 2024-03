Estrés: ¿cómo afecta a la productividad de las empresas colombianas?

La baja productividad en Colombia tiene varias explicaciones: el rezago tecnológico de las empresas, la congestión vehicular y la deficiencia del sistema de transporte público, entre otras. Pero uno de los factores que pesan en este indicador es el estrés laboral. De acuerdo con el reporte State of the Global Workplace de 2023, el 48 por ciento de los colombianos encuestados reconocieron experimentar estrés en sus trabajos. Un resultado que se encuentra por encima del promedio de América Latina, que es del 41 por ciento, y muy cercano al de América del Norte (52 por ciento).

Empleados estresados

Aunque esta es una problemática real, y la evidencia científica ha comprobado que el estrés y la infelicidad laboral afectan el desempeño de los trabajadores, en el país todavía no se ha dimensionado su gravedad. Esto se debe, principalmente, a dos razones: por un lado, en Colombia no se le presta mucha atención a la salud mental y, además, existe una gran estigmatización alrededor de ella . Por el otro, si bien –explica Jiménez– “ya es obligatorio contar con mediciones de riesgo psicosocial para evitar que el estrés consuma la salud mental de las personas”, no todos los empresarios tienen esa conciencia de velar por el bienestar de sus trabajadores, ya sea por desconocimiento, porque lo consideran irrelevante o porque ellos mismos sufren de estrés laboral.

Factores externos

Si bien “los líderes y gerentes no pueden cambiar las fuentes externas de estrés, sí pueden marcar una diferencia en el estrés general en la vida de los trabajadores”, precisó el reporte State of the Global Workplace. Y esto se logra no solo mejorando el ambiente laboral, la cultura organizacional o la remuneración. También es indispensable que en el interior de las organizaciones todos sean conscientes de la importancia de la salud mental.