¿Cómo es estudiar en la universidad más feliz de Colombia y América Latina?

Todos, de alguna manera, estamos en busca de la felicidad. Un concepto efímero, para muchos difícil de explicar. Pero no se trata de una utopía o algo irrealizable, y así lo ha demostrado la Fundación Universitaria del Áreandina. Una institución que con 40.000 estudiantes en Colombia y 20.000 en Centroamérica, tiene una tasa de permanencia del 94,8 %.

Y estos ya no son temas individuales, “las organizaciones han comenzado a trabajar estos conceptos de felicidad y las empresas empiezan a hacer una apuesta en este sentido, y hoy se ve reflejado en los rankings mundiales de Great Place to Work. Nosotros, en este escalafón, que es liderado por el Banco de Occidente, somos el número tres y nuestra apuesta es permanente para crear espacios laborales que generen bienestar”, explicó el directivo.

Además agregó que el objetivo es entregar herramientas que les permitan a las personas tener una vida con propósito y equilibrio. “No hay que olvidar que la vida es como una montaña rusa, en la que uno se sube y baja de manera continua; lo importante es aprender que esas caídas se pueden superar, y es lo que se amarra al concepto de resiliencia. No se trata de que vamos a tener una vida eterna de felicidad, significa que vamos a aprender a tener un espacio de bienestar, una vida con objetivos, con propósito y con equilibrio ”.

Lo anterior se puede obtener a través de la educación, y en la Fundación Universitaria del Áreandina “la ética y las competencias del ser son muy importantes. En los últimos tiempos nos hemos deshumanizado, no sabemos utilizar la tecnología de manera constructiva y positiva. Y la educación es el instrumento para potenciar en los niños y en los jóvenes esa parte humana que hemos perdido, y volver a rescatar muchos de los conceptos que a veces no son tan claros. Hablar del ser humano es muy importante porque estamos frente a un mundo digital, en el que todos los días nos hablan de que los empleos se van a automatizar, que cada vez va a haber más robots haciendo más cosas, pero no del ser humano, que está detrás de todo, y quien es el que va a permitir que eso se dé”.