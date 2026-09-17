Especiales Editoriales
Federico Gutiérrez I Elecciones 2022
El exalcalde de Medellín fue el ganador de la coalición Equipo por Colombia, cargando la bandera del movimiento “Creemos Colombia”.
18 de marzo de 2022 a las 4:20 p. m.
El paisa aspira llegar a la Presidencia de la República por primera vez. Es Ingeniero Civil y cree que no hay mejor política social que la generación de empleo, la cual considera clave para el crecimiento económico del país. Es deportista, amante de la bandeja paisa y del vallenato colombiano. Encuentre aquí su perfil y las propuestas principales de su campaña.