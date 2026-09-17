Gustavo Petro I Elecciones 2022

Petro llega a la carrera presidencial con un mensaje claro de oposición al partido de Gobierno. Es lector por naturaleza y le gusta la música colombiana, especialmente la cumbia y el porro. El economista quiere que el país deje de depender de la minería y el petróleo para ponerle la lupa al campo colombiano. Encuentre aquí su perfil y las propuestas principales de su campaña.