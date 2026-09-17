Especiales Editoriales

Íngrid Betancourt I Elecciones 2022

Tras salirse de la Coalición Centro Esperanza, va sola a primera vuelta por el partido Verde Oxígeno.

Redacción Semana
18 de marzo de 2022 a las 4:20 p. m.
Ingrid Betancourt.

La exsenadora llegó a la contienda electoral después de residir en Francia durante algunos años. Estuvo en el ojo público tras su discurso en contra de las maquinarias políticas que marcó su rivalidad con Alejandro Gaviria. Ahora, la politóloga va sola por la primera vuelta con unas banderas de protección ambiental y lucha contra la corrupción. Encuentre aquí su perfil y las propuestas principales de su campaña.

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Perfil de Ingrid Betancourt - Elecciones 2022

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Propuestas de Ingrid Betancourt - Elecciones 2022

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