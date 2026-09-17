Íngrid Betancourt I Elecciones 2022

La exsenadora llegó a la contienda electoral después de residir en Francia durante algunos años. Estuvo en el ojo público tras su discurso en contra de las maquinarias políticas que marcó su rivalidad con Alejandro Gaviria. Ahora, la politóloga va sola por la primera vuelta con unas banderas de protección ambiental y lucha contra la corrupción. Encuentre aquí su perfil y las propuestas principales de su campaña.