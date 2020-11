La justicia clama justicia - prueba

La justicia clama justicia Funcionarios de la rama judicial le apostaron, desde su quehacer y sus espacios de exigencia, a luchar para que el Estado no se diluyera en las manos de los violentos, para garantizar la independencia de su ejercicio y para que la voz de las víctimas fuera escuchada.

“Uno no puede dejar esto en manos de los violentos” Antonio Suárez, juez

“Un grupo de jueces, entre los que estaba, dijimos: no podemos solo lamentarnos entre nosotros, debemos dar a conocer que en Colombia se estaba matando impunemente a los jueces. Hay que denunciar y exigirle al Estado que tenga la voluntad política de proteger la vida de los jueces y no abandonar a las víctimas” Antonio Suárez.

Esta es parte de la historia de administradores de justicia que ya en la época actuaban de diferentes maneras para transformar las dinámicas de violencia. Primero, desde la violencia antisindical, luego en medio del estatuto de seguridad del gobierno de Julio César Turbay y, posteriormente, a manos de diferentes grupos armados, siendo un hito tristemente célebre lo ocurrido en el Palacio de Justicia en noviembre de 1985. Este hecho resultó en la masacre y desaparición de personas del poder judicial y otras personas allí presentes, después de que el doctor Belisario Betancur no escuchó los llamados de cese al fuego que hizo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía. Lo ocurrido les llevó a pensar a que el Estado colombiano no le daba a la rama judicial el lugar que merecía.

“En 1998 debí salir por amenazas, no por el trabajo como juez sino al frente de Asonal judicial y de fasol. Estuve año y medio en el exilio. Volví haciendo una reflexión en estos términos: uno no puede dejar esto en manos de los violentos”, recuerda Antonio de esos momentos.

Lograron denunciar la situación no solo en Colombia sino en el mundo. En 1992, con apoyo de los jueces alemanes y un día de salario de los jueces colombianos, se creó la organización Fasol para que las víctimas del poder judicial en Colombia no quedaran abandonadas sin voz. Además, se buscaba ofrecer asistencia psicológica a esas víctimas y garantizar que sus hijos no quedaran desamparados, dando opciones de proyectos productivos.