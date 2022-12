La lista de ficción: novelas, cuentos y colecciones

La primera edición incluyó muchos autores de calidad que, sin embargo, no necesitaban estar allí para dar a conocer su obra (no podemos olvidar que estas antologías pretenden en muchos casos abrir otros libros, dar a conocer creadores que requieren de mayor atención y, por qué no, que los scouts literarios puedan acercarse más y mejor a autores que no han llegado a editoriales conocidas que prometan una mayor divulgación y presencia a nivel nacional). En Puñalada trapera II, en cambio, conocemos autores que todavía no habían figurado en el campo editorial, abriendo así el camino tanto para los autores como para los lectores. Y la verdad es que ofrece un panorama alentador. No solamente porque aparecen ya temas como el aislamiento y la pandemia, sino porque, al contrario de la primera entrega, consiguió abrir aún más su diversidad: estableció un equilibrio de once autores y once autoras, mientras que la primera entrega se decantó más por publicaciones de hombres. Esta consigue además un marco temporal más extenso, ya que siete de los veintidós autores nacieron en la década de los setenta, diez en los ochenta y cinco en los noventa. Hay veinticinco años de diferencia en edades, mientras que en la anterior el marco era de trece años entre los mayores y los benjamines.